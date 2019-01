Ob Kanye West, Gwen Stefani oder Rihanna: Ein lukratives Hobby vieler Stars sind eigene Modelinien. Auf Instagram teilt Popstar Justin Bieber nun Bilder seiner ersten eigenen Kollektion und stößt damit auf gemischte Reaktionen.

Schon seit knapp einem Jahr war bekannt, dass Justin Bieber ein eigenes Modelabel gründen wollte. Nun gibt es die erste Kollektion seines Labels "Drew House" zu kaufen. Der Sänger hatte bereits im Februar 2018 die Bezeichnungen "The House of Drew", "La Maison Drew" und "Drew" als Markennamen registrieren lassen. Unter dem Label "Drew House" verkauft er ab sofort Mode. Bilder seiner Kollektion gibt es jetzt auf Instagram.

"Drew" ist der zweite Vorname von Justin Bieber, unter dem er nun auch angeblich nachhaltig hergestellte Kleidung verkauft. Der Sänger postete auf der Instagram-Seite von "Drew House" gleich einige Bilder seiner ersten Kollektion: Zu sehen sind in Beige- und Gelbtönen gehaltene Kleidungsstücke mit dem einem Smiley ähnelnden Logo der Marke. Die Teile sehen insgesamt eher bequem aus: Baggy-Shorts, übergroße Jacken, Rundhalsausschnitte, Kapuzenpullis, weite Hosen und große T-Shirts. Der gesamten Kollektion hat er mit Cordstoffen und anderen Blockfarben wie rot, schwarz und braun einen 90er-Touch verpasst. Die gesamte Kollektion ist unisex gehalten.

Schon länger waren sowohl Justin Bieber als auch seine Frau, das Model Hailey Baldwin, mit Oberteilen und Kapuzenpullis in der Öffentlichkeit gesehen worden, über die spekuliert worden war, dass sie Justins Design seien. Nun findet man auch diese Teile im Online-Shop, wo die Kleidungsstücke bis zu knapp 130 Euro, das Versenden nach Deutschland etwa 20 Euro zusätzlich. Mit dem Namen seiner neuen Mode-Linie befindet sich Bieber in guter Gesellschaft. So haben unter anderem auch die Pop-Diven Beyoncé ("House of Deréon") und Lady Gaga ("Haus of Gaga") ähnlich klangvolle Namen für ihre Labels gewählt.

Auf Instagram stößt "Drew House" auf gemischte Reaktionen: Von "Ich liebe alle Teile", bis "Wer wacht auf und entscheidet: Ich würde heute gerne Durchfallbraun am ganzen Körper tragen?", ist alles dabei.