Unterhaltung

Fummeln mit Papas Segen: Justin Bieber legt Hand an

Seit knapp einer Woche ist Teenieschwarm Justin Bieber verlobt - und offenbar will er die Welt an seinem Liebesglück teilhaben lassen. Nach seiner wortreichen Liebeserklärung am Montag zeigt er sich nun kommentarlos knutschend im Pool. Sorry? Not Sorry!

Justin Bieber ist schwer verliebt - und er zeigt es bereitwillig dem Rest der Welt. Der Teenieschwarm will mit Model Hailey Baldwin seine Traumfrau gefunden haben und beweist via Instagram, dass es nicht nur auf geistiger Ebene gefunkt hat, sondern auch sonst alles passt. Auf dem jüngsten Bild ist das verliebte Paar nämlich innig küssend in einem Pool zu sehen. Ein recht intimer Einblick in das Privatleben des 24-Jährigen und seiner künftigen Gattin.

Warum? Darum: Baldwin sitzt auf seinem Schoß, während er ihr zärtlich die Hände in den Nacken legt. Einen Bildkommentar trägt das Foto zwar nicht, angesichts der eindeutigen Szene und einem quasi unübersehbaren Weichzeichner-Filter ist das jedoch wohl auch gar nicht nötig.

Erst vor ein paar Tagen hatte Bieber, der neuerdings längere Haare und Schnurrbart trägt, in einer öffentlichen Liebeserklärung und einem Bekenntnis zum christlichen Glauben seine Verlobung mit Baldwin bestätigt. "Du bist die Liebe meines Lebens", schrieb der Sänger ebenfalls auf Instagram. "Mein Herz gehört ganz und gar Dir, und ich werde dich immer an erste Stelle setzen."

Erlaubnis von Papa Baldwin

Bieber hatte am 7. Juli auf den Bahamas um Baldwins Hand angehalten. Sogar die Erlaubnis von deren Vater, Schauspieler Stephen Baldwin, soll er vor dem Antrag eingeholt haben. Der lange Instagram-Eintrag war zudem gespickt mit Bekundungen zum christlichen Glauben. Auch die Tochter des gläubigen Stephen Baldwin sparte in ihrer Antwort auf die öffentliche Liebeserklärung nicht mit religiösen Andeutungen.

"Ich bin nicht sicher, was ich im Leben angestellt habe, um solches Glück zu verdienen. Aber ich bin Gott so vollkommen dankbar, dass er mir eine solch unglaubliche Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben teilen darf!" Bieber und Baldwin waren schon 2016 kurz miteinander liiert.

Noch vor wenigen Monaten spekulierten Medien und Fans allerdings eher über ein mögliches Liebes-Comeback von Bieber und seiner Ex-Freundin Selena Gomez. Die beiden waren von 2011 bis 2014 immer mal wieder zusammen. Baldwin war zwischenzeitlich mit dem kanadischen Sänger Shawn Mendes liiert. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

Quelle: n-tv.de