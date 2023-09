Kanye steht in Berlin für Döner an

Kanye steht in Berlin für Döner an

Die Dönerbude am Kreuzberger Mehringdamm ist beliebt und wird sogar in Reiseführern für Berlin-Touristen empfohlen. Entsprechend lang ist die Schlange. Auch ein internationaler Star bekommt hier keinen Vorrang.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit stehen Menschen bei "Mustafa's Gemüse Kebab" in Berlin-Kreuzberg Schlange. An dieser kommt auch ein weltbekannter Star nicht vorbei. Rapper Kanye West habe sich am Donnerstag für einen Döner vor dem Imbiss eingereiht, berichten mehrere Medien. Begleitet wurde er demnach von seiner Partnerin Bianca Censori, die ebenfalls anstand. In sozialen Netzwerken kursieren Fotos und Videos von dem Paar in der Schlange. Kanye ist darauf allerdings kaum zu erkennen, da er sein Gesicht in ein Kleidungsstück gehüllt hat. Vermutlich wollte er nicht erkannt werden. Ein weiteres Foto soll die beiden beim Verzehren der Döner auf einer Bank zeigen.

Eine Augenzeugin sagte T-Online, ihre Begleiterin habe ein paar Worte mit dem Rapper gewechselt. Ein Imbiss-Mitarbeiter bestätigte gegenüber dem Portal lediglich, dass ein vermummter Mann und seine Begleiterin für Döner angestanden hätten. Ein anderer Begleiter der beiden soll gefragt haben, ob diese in der Schlange vorgelassen werden könnten, heißt es weiter. Der Chef habe dies jedoch verneint. Die beiden sollen sich daher wie alle anderen Gäste hinten angestellt haben. Dem Bericht zufolge bestellten Kanye und Censori vier Döner, davon einen ohne Zwiebeln. Die Mitarbeiter hätten West zunächst nicht erkannt.

Kanye West hatte zuletzt vor allem mit antisemitischen Aussagen für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Unternehmen beendeten deshalb die Zusammenarbeit mit dem Musiker. Dazu gehören der Sportartikelhersteller Adidas, die Modekette Gap sowie die Luxusmarke Balenciaga.