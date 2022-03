Am Todestag ihres Vaters teilt Schauspielerin Kate Beckinsale alte Bilder mit ihm, schreibt dazu rührende Worte. Sie war noch ganz jung, als Richard Beckinsale eine Herzattacke erlitt. Trotzdem tritt sie später in seine Fußstapfen.

Kate Beckinsale hat mit einem Instagram-Post an ihren bereits vor Jahrzehnten verstorbenen Vater erinnert. Schauspieler Richard Beckinsale starb am 19. März 1979 im Alter von nur 31 Jahren. Damals war Kate erst fünf Jahre alt. "Ich kann mich nicht erinnern, wie es sich anfühlt, ihn nicht zu vermissen", schreibt die heute 48 Jahre alte Schauspielerin an seinem Todestag. "Es ist ein Teil von mir, wie mein Blut. Immer im Bewusstsein, wie das Leben zerbrechen kann. Mögen alle Väter überall sicher nach Hause kommen. 6. Juli 1947 - 19. März 1979. Wie viel Liebe du gebracht hast."

Dazu veröffentlichte Beckinsale alte Fotos, auf denen sie als kleines Mädchen mit ihrem Vater zu sehen ist. Der Schauspieler wurde vor allem durch die Sitcoms "Porridge" (BBC) und "Rising Damp" (ITV) bekannt. Kate Beckinsale stammt aus seiner zweiten Ehe mit Judy Loe, heute 75 Jahre alt, die ebenfalls Schauspielerin ist. Richard Beckinsale starb an einer Herzattacke, die er in der Nacht erlitt.

Auch liebevolle Worte an die Mama

Mit ihrer Mutter hat Beckinsale ein enges Verhältnis, wie ein Instagram-Post mit Glückwünschen zu deren 75. Geburtstag beweist. Zu Bildern aus dem Familienalbum schrieb Beckinsale unter anderem: "Du zeigst uns allen, wie es geht. Und mit allem meine ich Freundlichkeit, Tapferkeit, Loyalität, Anmut, Großzügigkeit und verdammt gute Manieren. Ich liebe dich über alles."

Kate Beckinsale trat bekannterweise in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern. Sie wurde zu einer der erfolgreichsten britischen Schauspielerinnen, spielte in Hollywood-Produktionen wie "Pearl Harbour" (2001) und "The Aviator" (2004). Auch in hierzulande etwas weniger bekannten, aber von der Kritik gelobten Filmen wie "The Last Days of Disco" (1998) spielte sie mit.