Prinzessin besucht die Truppe Kate wirft sich in den Tarnanzug

In dieser Montur sieht man Prinzessin Kate definitiv nicht alle Tage. Bei dem Besuch einer Kaserne nordöstlich von London streift sich die 41-Jährige eine Tarnuniform über. Auch ihr Können bei der Steuerung einer Drohne stellt sie unter Beweis.

Während sich ihr Ehemann Prinz William auf Auslandsreise befindet, hat Prinzessin Kate Truppen des "1st The Queen's Dragoon Guards" besucht. Dazu machte sich die 41-Jährige in eine Kaserne in Dereham auf, das rund 180 Kilometer nordöstlich von London liegt. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers ist seit August "Oberst der 1. Dragonergarde der Königin" - ein Titel, den ihr Schwiegervater König Charles III. verliehen hat.

Das Pony fühlt sich bestimmt geehrt. (Foto: IMAGO/i Images)

Bei ihrem Zusammentreffen mit den Angehörigen des 300 Jahre alten Regiments verlieh Kate der britischen Zeitung "The Mirror" zufolge nicht nur einige Orden an Soldatinnen und Soldaten. Sie beförderte auch ein Pony namens Trooper Longface Emrys Jones, das als Maskottchen der Einheit dient, vom Lance Corporal zum Corporal.

Bei ihrem Besuch war Kate zunächst in einen eleganten schwarzen Blazer samt Rollkragenpullover gehüllt. Später allerdings wechselte sie ihr Outfit, indem sie sich eine waschechte Tarnuniform überstreifte.

Drei Hochrufe auf die Oberstleutnantin

Von den Angehörigen des Regiments ließ sich Kate Ausrüstung und Taktiken zeigen. Dann nahm die 41-Jährige in einem Kampfgefährt Platz, in dem sie sich über das Trainingsgelände chauffieren ließ. Im Anschluss steuerte sie zudem selbst eine Drohne. An den abwechslungsreichen Aufgaben schien sie sichtlich Spaß zu haben.

So erkundete Kate das Gelände. (Foto: IMAGO/i Images)

Schließlich erhielt Kate als neue Oberstleutnantin von den Soldatinnen und Soldaten der Dragonergarde noch drei Hochrufe. Dann bestieg sie einen bereitstehenden Hubschrauber und hob ab.

Kates Mann William hielt sich unterdessen zuletzt in Singapur auf. Dort wohnte er am Dienstag der mittlerweile dritten Vergabe des von ihm initiierten Earthshot Prize Awards für innovative Ansätze im Klima- und Umweltschutz bei. Bei der Veranstaltung ließ sich der 41-Jährige unter anderem mit Schauspielerin Cate Blanchett auf einem grünen Teppich ablichten.

Kate war dieses Jahr erstmals nicht bei der Verleihung dabei. Zur Begründung hieß es, sie bleibe zu Hause, um ihrem Sohn Prinz George bei den Vorbereitungen auf eine Schulprüfung zu helfen.