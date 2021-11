Katie Price in Las Vegas gesichtet

Hochzeit Nummer vier? Katie Price in Las Vegas gesichtet

Mit leicht bekleideten Fotos in der Zeitung "The Sun" wird Katie Price einst bekannt. Das britische Boulevardblatt ist es nun auch, das Neuigkeiten aus dem Privatleben der 43-Jährigen herausgefunden haben will. Demnach steht Price kurz vor ihrer vierten Ehe.

Das britische Ex-Model Katie Price will einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" zufolge zum vierten Mal heiraten. Die 43-Jährige und ihr 32 Jahre alter Lebensgefährte Carl Woods seien in der amerikanischen Hochzeitshochburg Las Vegas eingetroffen und hätten bereits die notwendigen Papiere abgeholt, schreibt das Blatt.

"The Sun" veröffentlichte ein Foto, das das Paar dabei zeigen soll, wie es mit erhobener Hand vor einer Mitarbeiterin des Standesamts schwört, wahrhafte Angaben gemacht zu haben. Danach hätten die beiden mit Drinks in einem der berühmten Hotels auf die bevorstehende Hochzeit angestoßen, heißt es. Price habe bereits ihren künftigen Namen "Katie Woods" auf ihrem Gepäck eingestickt. Für ihren Ehemann, einen Autohändler, wird es laut "The Sun" die erste Ehe sein.

Eine Menge privater Probleme

Price war bisher mit dem Sänger Peter André, dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Alex Reid und dem Ex-Stripper Kieran Hayler, den sie ebenfalls in Las Vegas ehelichte, verheiratet. Sie hat mit dem Ex-Fußballer Dwight Yorke sowie mit André und Hayler insgesamt fünf Kinder.

Price erlangte in den 1990er-Jahren als "Seite-3-Mädchen" bei "The Sun" Popularität. Als Blickfang bei Formel-1-Rennen erhielt sie später den Spitznamen "Boxenluder". Doch mit ihrer Karriere und ihrem Image ging es alsbald bergab. Schon 2004 sah man sie in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps.

Aktuell droht Price in ihrer Heimat Großbritannien eine Haftstrafe. Sie hatte Ende September vor Gericht gestanden, unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Autounfall gebaut zu haben. Ernsthafte Verletzungen erlitt sie dabei nicht. Ihr Anwalt sagte der BBC zufolge vor Gericht, Price habe derzeit eine Menge privater Probleme. Beispielsweise durchlaufe sie ein Insolvenzverfahren.