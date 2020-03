Für Kathrin Bibert aka "Katja" ist die Reise bei "Deutschland sucht den Superstar" unerwartet zu Ende: Die Freude der Kandidatin nachträglich doch noch zur Recall-Entscheidungsshow zugelassen zu werden war groß. Jetzt entdeckt RTL einen Regelverstoß.

Bevor es für die "DSDS"-Kandidaten in die großen Liveshows geht, müssen sie sich ein letztes Mal vor der Jury und erstmals vor Publikum bei der großen Recall-Entscheidung am 7. März beweisen. Um sich optimal vorzubereiten, ziehen die Gesangstalente in ein gemeinsames Haus in Bergisch Gladbach. Statt zwölf machen es sich jedoch nur elf Kandidaten in der Villa gemütlich.

Für Kathrin "Katja" Bibert platzt der "DSDS"-Traum: Die Teilnehmerin habe gegen eine Regel verstoßen, wie RTL bekannt gegeben hat. Die Hamburgerin hat kurz vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben, was eine weitere Teilnahme an der RTL-Castingshow ausschließt.

Somit gehen diese Top-11-Kandidaten in die Recall-Entscheidung im Landschaftspark Duisburg: Chiara D'Amico , Nicole Frolov, Lorna Hysa, Ramon Kaselowsky, Lydia Kelovitz, Marcio Pereira Conrado, Tamara Lara Pérez, Ricardo Rodrigues, Manolito Schwarz, Joshua Tappe und Paulina Wagner. Sieben Kandidaten können den Einzug in die erste Liveshow schaffen.