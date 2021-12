O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Bei Daniela Katzenberger ist das gleich doppelt falsch. Nicht nur, weil auch ihr Weihnachtsbaum selbstredend keine Blätter, sondern (Plastik-)Nadeln hat, sondern auch, weil er bei ihr nicht grün, sondern rosa ist.

Es weihnachtet sehr - auch im Hause Katzenberger. Während manch einer allerdings vielleicht schon losgezogen ist, um eine zentnerschwere Tanne nach Hause zu hieven, macht es sich Daniela Katzenberger etwas einfacher. Ihr Baum ist klein, aus Plastik - und rosa!

Auf ihrer Instagram-Seite postete die 35-Jährige ein Video, das zeigt, wie die Kunststoff-Pflanze auch noch mit pinken Christbaumkugeln geschmückt wird. Zudem gibt es ein Foto, auf dem der Baum nach getaner Arbeit in voller Pracht erstrahlt.

Unterstützung erhielt die Katze dabei von ihrer sechsjährigen Tochter Sophia. Andächtig bildet das Mutter-Mädchen-Gespann mit seinen Händen ein Herzchen, um das gemeinsame Werk zu feiern.

Cordalis kann sich auf was gefasst machen

"So, da steht er nun, unser kleines Tussi-Bäumchen", freut sich Katzenberger in ihrem Kommentar über ihren Weihnachtsbaum der etwas anderen Art. Sie und Sophia fänden ihn "mega".

Was Ehemann Lucas Cordalis über das rosafarbene Schmuckstück denkt, deutet Katzenberger dagegen nur an. "Na ja, is' ja nicht so, als ob der die Katze im Sack geheiratet hat", erklärt sie und fährt mit Worten fort, die nahezu wie eine Drohung klingen: "Da gewöhnt er sich schon dran, denn … das ist erst der Anfang."

Sieht also ganz danach aus, als müsse sich Cordalis auf ein knallbuntes Weihnachtsfest gefasst machen. Schließlich unterstreicht Katzenberger auch noch mit einem Hashtag, dass es das an Deko noch lange nicht gewesen ist: "baumnummer1". Wir hoffen mal inständig, dass dem armen Lucas bei diesen Aussichten das "O du fröhliche" nicht im Halse stecken bleibt.