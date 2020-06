Für die besten TV-Unterhaltungsshows werden in den USA jedes Jahr die DayTime Emmys vergeben. Kelly Clarkson ist 2020 mit ihrer "The Kelly Clarkson Show" zum ersten Mal dabei - und gewinnt . Und auch eine andere beliebte US-Show kann einen der begehrten Preise abstauben.

In den USA sind die Daytime Emmy Awards vergeben worden. Die Preisverleihung kürt die besten TV-Unterhaltungsshows, die tagsüber ausgestrahlt werden. Unter den Gewinnern ist auch Kelly Clarkson ("Because of You").

Die Sängerin nahm den Preis als herausragende Moderatorin für die erste Staffel ihrer "The Kelly Clarkson Show" zum Anlass, sich bei ihrem Noch-Ehemann und "besten Freund" Brandon Blackstock zu bedanken: "Danke, dass du an mich geglaubt und mich davon überzeugt hast, die 'Kelly Clarkson Show' zu machen", schreibt sie auf Twitter. Anfang Juni soll Clarkson die Scheidung von Blackstock eingereicht haben. Das Paar hat 2013 geheiratet und gemeinsam zwei Kinder.

Talkshow-Königin Ellen DeGeneres ging ebenfalls nicht leer aus. Sie gewinnt seit 2004 so gut wie jedes Jahr einen der begehrten Preise. Ihre "The Ellen DeGeneres Show" wurde 2020 als herausragende Talkshow ausgezeichnet. Auf Twitter dankte sie ihrem Team. In ihrer Dankesrede in der virtuellen Zeremonie teilte sie mit, sie wolle ihre Show künftig "stärker als Plattform für den Wandel nutzen und um die Stimmen von Nicht-Weißen zu unterstützen und mein Publikum aufzuklären."