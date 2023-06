Mittlerweile hat sich Kelly Osbourne einigermaßen gefangen. Doch die Tochter von Rockgott Ozzy Osbourne ist auch schon durch schwere Zeiten gegangen. Umso mehr gerät sie nun in Rage, als in einem Podcast das Gespräch auf Prinz Harry kommt. Für ihn hat die 38-Jährige nur Verachtung übrig.

Eigentlich hat Kelly Osbourne ihre aufmüpfige Phase längst hinter sich. Heute ist die Tochter von Heavy-Metal-Ikone Ozzy Osbourne 38 Jahre alt, in festen Händen und seit vergangenem Jahr sogar Mutter eines Sohnes. Dennoch bricht es aus der Rocker-Tochter mit Punk-Attitüde immer mal wieder heraus. Zum Beispiel dann, wenn es in einem Gespräch um Prinz Harry geht.

So geschehen in einem Podcast namens "I've had it". Als das Gespräch mit den Moderatorinnen Jennifer Welch and Angie "Pumps" Sullivan auf den Royal kommt, gerät Osbourne regelrecht in Rage. "Ich denke, Harry ist eine verdammte Fotze, echt jetzt! Er ist ein wimmernder, jammernder, klagender Waschlappen", zieht Kelly Osbourne vom Leder. "Ich bin der Einzige, der mentale Probleme hatte. Mein Leben war ja so hart", legt sie dem Prinzen als Worte in den Mund.

Fünf Mal im Entzug

"Das verdammte Leben von uns allen ist hart. Du warst der Prinz eines gottverdammten Landes, der sich als verdammter Nazi verkleidet hat. Und jetzt versuchst du, als Papst zurückzukommen. Scheiß drauf! Nein!", kann Kelly Osbourne kaum an sich halten.

An einer anderen Stelle in dem Podcast geht die 38-Jährige auch auf ihren Kampf gegen ihre Drogen- und Alkoholabhängigkeit ein. Sie habe insgesamt bereits fünf Mal einen Entzug gemacht, räumt Kelly Osbourne ein. "Der Entzug kann das Beste sein, was dir je wiederfahren ist, oder aber es sind die 28 langweiligsten Tage deines Lebens. Es kommt ganz darauf an, was du daraus machst", plauderte sie aus.

Zuletzt hatte Kelly Osbourne vor zwei Jahren einen Rückfall in ihre Alkoholsucht erlitten. Zuvor war sie rund vier Jahre clean.