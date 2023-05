An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2300 geladene Gäste aus aller Welt teil.

Nachdem Charles und Camilla am vergangenen Samstag gekrönt worden sind, gewährt ein Video des Kensington-Palasts jetzt Einblicke, wie William und Kate die Zeremonie erlebt haben. Zu sehen ist die Familie etwa im Palast, während der Parade durch die Stadt und beim Krönungskonzert in Windsor.

Eine Woche nach der Krönung von König Charles III. hat der Kensington-Palast einen Image-Film von dem Ereignis aus der Sicht von Thronfolger Prinz William veröffentlicht. In dem knapp fünfminütigen Video sind Szenen vom Krönungswochenende zu sehen, teils von den öffentlichen Programmpunkten, teils von den Vorbereitungen und Empfängen hinter den Kulissen.

Der Kensington-Palast ist die Residenz von William und seiner Frau Kate, die seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im vergangenen Jahr die Titel Prinz und Prinzessin von Wales tragen. Im Zentrum des Videos stehen aber nicht König Charles, seine Frau Königin Camilla und deren Krönung, sondern die Aktivitäten von William, Kate und deren Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Zu sehen ist die Familie etwa im Palast, während der Parade durch die Stadt, beim Krönungskonzert in Windsor und beim ehrenamtlichen Einsatz für eine Pfadfindergruppe am Krönungsfeiertag. Unterlegt sind die Szenen mit teils dramatischer Musik, die etwas im Kontrast zu den beschaulichen Tätigkeiten der Royals stehen. Immer wieder werden auch kurze Wortbeiträge von William eingespielt, beispielsweise sein Treueschwur an seinen Vater bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey.

Der 74-jährige Charles und die 75-jährige Camilla waren am vergangenen Samstag in London feierlich gekrönt worden. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2300 geladene Gäste aus aller Welt teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, Staats- und Regierungschefs und verdiente Bürger.