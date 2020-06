Kim Kardashian ist Medienprofi und erfolgreiche Unternehmerin. Aber sie macht sich auch für Insassen in US-Gefängnissen stark. Nun startet die 38-Jährige zu diesem Thema unter der Flagge einer gemeinnützigen Organisation sogar einen eigenen Podcast.

Spotify baut seine Podcast-Reihe weiter aus und konnte Kim Kardashian West für eine exklusive Serie gewinnen. In dem Podcast der Unternehmerin geht es um die Reform des US-Strafrechts und ihre Arbeit mit dem Innocence Project. Die Non-Profit-Organisation kümmert sich um die Aufklärung von Justizirrtümern. Kardashian West ist Co-Produzentin und -Moderatorin der Sendung, die exklusiv über den digitalen Musikdienst verfügbar sein wird. Darüber berichtete zuerst das "Wall Street Journal".

Kim Kardashian West ist eine große Verfechterin einer Strafrechtsreform und lässt sich im Rahmen eines Ausbildungsprogramms sogar zur Anwältin weiterbilden. Einen ersten Vorstoß in diese Richtung machte die US-Amerikanerin bereits 2018. Damals setzte sie sich bei US-Präsident Donald Trump dafür ein, die Verurteilte Alice Marie Johnson, die eine lebenslange Haftstrafe wegen gewaltloser Drogendelikte verbüßte, zu begnadigen. Trump milderte die Strafe daraufhin ab, Johnson ist mittlerweile auf freiem Fuß.

Ausbau eines Imperiums

Vor ziemlich genau einem Jahr war sie dann ein weiteres Mal bei Trump zu Gast. Da setzte sie sich einmal mehr für ihren "Herzenswunsch" ein: die Wiedereingliederung entlassener Straftäter ins Arbeitsleben. Die Regierung sagte zu, gemeinsam mit ihr Ex-Häftlinge dabei unterstützen, Arbeit zu finden und "auf dem richtigen Weg" zu bleiben. "Es ist wirklich so eine Ehre, heute hier zu sein", sagte Kardashian bei einer anschließenden Pressekonferenz. Auch Trump meldete sich zu Wort und bekannte sich als Fan der Influencerin.

Man kann wohl davon ausgehen, dass der Podcast ein Erfolg wird, wie eben alles, was Kim Kardashian anpackt. Die Ehefrau von Kanye West hat allein bei Instagram 175 Millionen Follower. Von der TV-Doku "Keeping Up with the Kardashians" über ihr Leben und das ihrer Familie gibt es inzwischen bereits 18 Staffeln. Und ihr Modelabel "SKIMS" macht ordentlich Umsatz. Mit dem Podcast baut sie ihr Imperium nun noch weiter aus.