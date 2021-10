Ende September wurde verkündet, dass Kim Kardashian die beliebte Samstagabend-Show moderieren wird. Am 9. Oktober war es nun so weit.

Kim Kardashian als Gastgeberin der Comedy-Show "Saturday Night Live" - das funktioniert. Die Noch-Ehefrau von Rapper Kanye West macht bei Witzen auch nicht vor der eigenen Familie halt und beweist in Sketchen ihr schauspielerisches Talent.

Über Kardashian und ihre berühmte Familie wurden in "Saturday Night Live" schon viele Witze gerissen. Gastgeberin war sie in der Comedy-Show noch nie. Ihr Ex Kanye West trat allerdings mehrmals als musikalischer Gast auf. Kim begeisterte die Zuschauer von "SNL": Sie führte durch die Sketch-Sendung und zeigte sich dabei von ihrer humorvollen Seite. Die vierfache Mutter, die einen pinken Overall in Samtoptik trug, eröffnete die Show mit einem Monolog. Dieser war voll von sarkastischen Bemerkungen, mit denen sie sich selbst und ihre Familie auf den Arm nahm.

Kurz deutete sie sogar an, bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA kandidieren zu wollen, bevor sie dann einen Rückzieher machte. "Wir können uns keine drei gescheiterten Politiker in der Familie erlauben", scherzte sie mit einer Anspielung auf die politischen Ambitionen ihres Noch-Ehemannes Kanye West und Caitlyn Jenner.

Darüber hinaus bewies die 40-Jährige ihr Schauspieltalent in mehreren kurzen Sketchen. In einem Clip stellte sie gemeinsam mit SNL-Darsteller Pete Davidson einen Dialog zwischen Aladdin und Jasmin nach. Gemeinsam mit Chris Rock, Jesse Williams und John Cena spielte sie in einer überspitzten Version von "Die Bachelorette".

Ein Highlight war die Parodie "The People's Kourt". In der Gerichtssendung mimte Kardashian ihre ältere Schwester Kourtney Kardashian. Als desinteressierte Richterin urteilte sie über die Streitereien des Kardashian-Jenner-Clans. An dem Sketch wirkten auch Kims Mutter Kris Jenner, ihre Schwester Khloé Kardashian und der Musikgast der Show, Sängerin Halsey, mit.