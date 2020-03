Lorenzo Brino (Mitte links) schlüpfte in den 90er Jahren in die Rolle des David Camden.

In den 1990er Jahren flimmert Lorenzo Brino als einer der Camden-Zwillinge aus "Eine himmlische Familie" über Millionen Fernsehbildschirme. Jetzt stirbt er bei einem Autounfall - mit nur 21 Jahren.

Der ehemalige Kinderstar Lorenzo Brino ist tot. Der vor allem durch die Serie "Eine himmlische Familie" bekannt gewordene US-Amerikaner starb bereits am vergangenen Montag bei einem Autounfall. Das meldete das Promi-Portal "TMZ". Der Name des 21-Jährigen sei von den Behörden allerdings erst am Wochenende bestätigt worden. Demnach verlor Brino im San Bernardino Country die Kontrolle über seinen Toyota Camry und fuhr gegen einen Mast. Er saß zum Unfallzeitpunkt alleine in seinem Wagen.

Gemeinsam mit seinem Bruder Nikolas Brino mimte Lorenzo in der erfolgreichen 90er-Jahre Serie "Eine himmlische Familie" das Zwillingspaar David und Samuel Camden an der Seite zahlreicher namhafter Kollegen wie unter anderem Jessica Biel. Auch ihre Geschwister Myrinda und Zachary - die Brinos waren Vierlinge - traten hin und wieder in diesen Rollen auf. Insgesamt wurden zwischen 1996 und 2007 elf Staffeln mit 243 Folgen produziert.

"Du hast ein Loch in meinem Herzen hinterlassen", sagte Lorenzo Brinos Tante Janet Brino "TMZ" nach dem Unfall. "Gott brauchte einen anderen Engel und er hat dich genommen. Bitte pass auf deine Mutter und deinen Vater auf."