"End of the Road" nicht in Sicht Kiss legen fünf Deutschlandkonzerte nach

Immer noch in Topform: Gene Simmons (l.) und Paul Stanley von Kiss beim Konzert in Dortmund.

Kiss befinden sich seit Monaten auf großer Abschiedstournee. Ihre Deutschlandkonzerte sind eigentlich schon gelaufen, doch jetzt legt die Band um Gene Simmons und Paul Stanley noch einmal nach. Für fünf Konzerte kehren die Rock'n'Roll-Helden 2023 zu uns zurück.

Zwar sind einige Bandmitglieder von Kiss bereits über 70 Jahre alt, doch leiser sind sie deswegen noch lange nicht. Seit einer halben Ewigkeit schon befinden sich Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer und Tommy Thayer auf ihrer großen Abschiedstournee rund um den Globus. Eigentlich sollte im Oktober mit dem Auftritt im kalifornischen Sacramento für immer Schluss mit lustig sein. Doch weil es so gut läuft, ist das Ende der "End of the Road"-Tour doch noch lange nicht in Sicht. Stattdessen beugen sich Kiss der großen Nachfrage und spielen in Deutschland im kommenden Jahr fünf weitere Konzerte.

Wer also Klassiker wie "I Was Made For Lovin' You", "Love Gun" und "Rock And Roll Nite" noch einmal live und in Farbe sowie angereichert mit jeder Menge Pyrotechnik, Plateaustiefeln, Make-up und Kunstblut erleben möchte, sollte sich die folgenden Termine dringend notieren.

Erster Austragungsort des bunten Rock'n'Roll-Spektakels wird am 17. Juni der Königsplatz in München sein, gefolgt von der Messehalle in Dresden am 21. Juni. Dies wird sogar der erste Auftritt der Band in dieser Stadt sein. Am 22. Juni sind Kiss dann in der Berliner Max-Schmeling-Halle, am 1. Juli in der Mannheimer SAP-Arena, jenem Ort, an dem sie 1976 ihren ersten Deutschlandgig überhaupt spielten. Am 2. Juli kehrt das Quartett dann nach 24 Jahren auch noch in die Lanxess-Arena nach Köln zurück.

Pläne müssen warten

Was bis dahin aus Gene Simmons' zahlreichen Plänen für die Zukunft wird, ist unklar. Genug zu tun gibt es immer, und so ließ er schon im Juni durchblicken, dass Rente für ihn keine Option ist. Unter anderem sind er und Kollege Stanley an der Restaurantkette "Rock & Brews" beteiligt. Zudem plant der 72-jährige Simmons nach eigener Aussage die Eröffnung mehrerer Casinos in den USA. Er beschäftige sich auch viel mit Kryptowährung. Obendrein sei ein Netflix-Film über Kiss in Vorbereitung, so Simmons damals weiter.

Ab sofort bieten MyTicket und CTS Eventim Presales für die Termine in München, Berlin, Mannheim und Köln an. Der Presale für Dresden beginnt am Donnerstag um 15 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, ebenfalls um 15 Uhr.