Symbolisches Ja-Wort Knossi "heiratet" in Las Vegas

Mann und Frau - zumindest in Las Vegas: Jens "Knossi" Knossalla und Lia Mitrou.

Auf seinem Twitch-Kanal konnte Jens "Knossi" Knossalla schon so einige Male "Katsching" rufen. Doch seinen vielleicht größten Gewinn hat er mit Freundin Lia Mitrou gemacht. Nun haben die beiden in Las Vegas symbolisch geheiratet.

Der selbsternannte "König des Internets" hat geheiratet - zumindest zum Spaß. Entertainer Jens "Knossi" Knossalla hat seine Freundin Lia Mitrou in Las Vegas mit einer symbolischen Hochzeitszeremonie überrascht.

Auf seiner Instagram-Seite postete der 36-Jährige mehrere Fotos, die das strahlende Paar nach der Trauung in der Las Vegas Wedding Chapel zeigen. "Kleine Spaßhochzeit ohne Papiere", kommentierte er die Aufnahmen, um klarzumachen, dass die beiden nach dieser Zeremonie nicht offiziell verheiratet sind.

Mit der Heirat in Las Vegas hat Knossalla seine Freundin, die ebenfalls als Influencerin bekannt ist, offenbar überrascht. Lia Mitrou jedenfalls schrieb auf ihrem Instagram-Account: "Auch wenn's nur eine Spaßhochzeit ist, war es eine tolle Überraschung." Dazu postete sie ebenfalls zwei Fotos, die sie und "Knossi" mit Ring am Finger nach ihrer "Las Vegas Hochzeit" zeigen.

In ihren jeweiligen Instagram-Storys nahmen die beiden ihre Fans zudem mit zum anschließenden Programm ihres symbolischen Hochzeitstages. Nach der Trauung, die nach Angaben des Paares etwa eine halbe Stunde dauerte, führte Knossalla seine Freundin zum Burgeressen aus. Danach besuchten die beiden die Ausstellung "Titanic: The Artifact Exhibition", bevor es am Abend zu einer Show des Zauberkünstlers David Copperfield ging.

Knossalla hat sich nicht zuletzt durch seinen Kanal bei der Live-Streaming-Plattform Twitch einen Namen gemacht. Hier folgen ihm rund 2,2 Millionen Menschen. Unter anderem filmt er sich beim Spielen von Onlinepoker- und anderen Casino-Games.

Doch auch die klassischen Medien sind längst auf ihn aufmerksam geworden. So präsentierte er 2021 etwa das Format "Täglich frisch geröstet" bei RTL. Anfang 2023 konnte man ihn in der 16. Staffel von "Let's Dance" erleben. An der Seite von Tanzpartnerin Isabel Edvardsson schaffte er es bis auf den fünften Platz.