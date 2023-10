Die britischen Royals präsentieren in den sozialen Medien sechs neue Medaillen, die das Gesicht von König Charles III. zeigen. Sie ersetzen die bisherigen Designs, auf denen seine verstorbene Mutter zu sehen war. Genutzt werden sie für 50 verschiedene Auszeichnungen.

Vor fünf Monaten wurde er offiziell zum König gekrönt, jetzt gibt es auch neue Medaillen mit seinem Konterfei. Auf dem Instagram-Account der Royal Family wurden sechs verschiedene Medaillen-Designs vorgestellt, die König Charles III. zeigen. Sie sollen die bisherigen mit dem Bild von Königin Elizabeth II. ersetzen.



Drei der Bilder zeigen König Charles jeweils in der Uniform des "Admiral of the Fleet" der Royal Navy, des "Field Marshal" der Army und des "Marshal of the Royal Airforce". Das Gesicht des Königs ist nach rechts gerichtet. Die Medaillen sollen für 50 verschiedene Auszeichnungen genutzt werden, darunter für die des Royalen Roten Kreuzes.

Auf dem Instagram-Account der Royal Family ist ein Video von Prinzessin Anne zu sehen, die die neuen Medaillen an vier Empfänger verleiht. Erklärt wird zudem die lateinische Inschrift, die übersetzt so viel bedeutet wie: "Charles der Dritte, durch die Gnade Gottes, König, Verteidiger des Glaubens."