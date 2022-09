Der Tod von Queen Elizabeth II. bewegt die ganze Welt. Nach ihrer Beisetzung folgt für die Familie eine royalen Trauerperiode ohne öffentliche Auftritte. An der letzten Ruhestätte der Queen ändert sich aber noch etwas.

Nach der Beisetzung von Queen Elizabeth II. in einer Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle in Windsor hat die königliche Gruft einen neuen Grabstein bekommen. Der Stein mit den Namen der Queen, ihres Ehemanns Prinz Philip und ihrer Eltern ersetzt den bisherigen schwarzen Marmorstein im Boden, auf dem nur die Namen der Eltern - also George VI. sowie Elizabeth (oft "Queen Mum" genannt) - standen. Außerdem sind die Jahre ihrer Geburt und ihres Todes darauf vermerkt.

Die am 8. September gestorbene Queen ist am Montagabend nach einem Staatsbegräbnis mit Gottesdiensten in London und Windsor in einer Zeremonie beigesetzt worden. An der Beerdigung nahmen nur enge Familienmitglieder teil. Rund 800 Gäste sollen zuvor am frühen Nachmittag beim Gottesdienst in der St.-Georges-Hauptkapelle dabei gewesen sein. In der Londoner Westminster Abbey fand am Montagmittag das Staatsbegräbnis für die Queen statt, mit 2.000 Gästen, darunter Staatsoberhäupter als aller Welt.

Der im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorbene Prinz Philip wurde in diesem Rahmen umgebettet, so dass das Paar in einer gemeinsamen letzten Ruhestätte wiedervereint wurde. Die Kapelle in Windsor ist derzeit während der royalen Trauerperiode für die Öffentlichkeit geschlossen. Sie soll ab 29. September wieder zugänglich sein.

Nach der Trauer in aller Öffentlichkeit folgen nun also einige ruhige Tage für die Königsfamilie. Wie das britische Fernsehnetzwerk "ITV" berichtet, sind offizielle Auftritte der Royals in dieser Zeit nur mit ausdrücklicher Erlaubnis von König Charles III. möglich. Der nächste große Termin für den Monarchen ist seine Krönung. Wann diese stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.