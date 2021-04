Im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlichen Die Ärzte unter dem Titel "Hell" ihr 13. Studioalbum. Nun deutet vieles darauf hin, dass im kommenden Herbst bereits der nächste Longplayer bereitstehen wird.

Die Berliner Punkrock-Band Die Ärzte deutet mit einem nicht allzu rätselhaften Hinweis auf ein neues Album hin. "Was hat 19 neue Die-Ärzte-Lieder & erscheint im Herbst?" - mit diesem Satz verkündet das gezeichnete Band-Maskottchen "Schnecki" mit einem Schild auf der Band-Webseite eine kommende Neuproduktion. Alles, was die Schnecke mitteile, könne als bare Münze genommen werden, sagte die Presseverantwortliche der Band auf Nachfrage.

Bereits ausverkauft ist die "Berlin Tour MMXXII" der Ärzte, die von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen wie dem SO36, dem Privatclub, dem Lido und dem Festsaal Kreuzberg führen soll. Außerdem wird es Openair-Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof geben. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im winzigen Club "Schokoladen" in Mitte.

Die Band um Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo Gonzalez hatte in der Corona-Krise mit einer Lesung und einer Spendenaktion um Unterstützung für Berliner Clubs geworben.