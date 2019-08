Eigentlich gilt sie als eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die es in Hollywood geschafft haben. Diane Kruger selbst allerdings sieht das ganz anders. In einem Interview sagt sie jetzt, dass sie doch eigentlich eher eine Französin sei.

Diane Kruger wurde 1976 als Diane Heidkrüger in Algermissen in Niedersachsen geboren. Auch ihr Name klingt ziemlich deutsch, und bei Wikipedia wird sie als "deutschamerikanische Schauspielerin" geführt. Kruger selbst aber sieht sich eher als Französin.

In einem Interview mit der "Zeit" sagte sie jetzt: "Ich habe mich immer als französische Schauspielerin gesehen. Ich lebe ja auch dort." Das französische Kino sei der Rückhalt ihrer Karriere.

Krüger ging bereits mit 15 Jahren als Model nach Paris. Dort nahm sie später Schauspielunterricht und bekam kleinere Filmrollen. Um sich besser auch international vermarkten zu können, machte sie aus Heidkrüger erst Krüger, dann Kruger. Sie spricht fließend Englisch und Französisch. Tatsächlich drehte die heute 43-Jährige im Laufe der Jahre mehr Filme in Frankreich als in Deutschland, unter anderem "Barfuß auf Nacktschnecken", "Flucht durch die Berge" und "Maman und ich".

Fühlt sich "nicht zugehörig"

Von Deutschland fühle sie sich aber nicht abgelehnt, sagt Kruger in dem Interview weiter. Das gelte gerade nach dem Erfolg von Fatih Akins Film "Aus dem Nichts", für den sie beim Filmfestival in Cannes den Preis für die beste Darstellerin gewann. Doch der "deutschen Filmfamilie" fühle sie sich nicht zugehörig.

Weitere große Erfolge feierte sie dann nämlich eher in Hollywood als bei uns. Unter anderem war sie in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds" zu sehen sowie in "The Infiltrator". Am 29. August kommt der Film "Die Agentin" in die Kinos, in dem Kruger neben Morgen Freeman vor der Kamera stand.

Fünf Jahre war Diane Kruger mit dem französischen Schauspieler Guillaume Canet verheiratet, ehe sich das Paar 2006 scheiden ließ. Danach kam sie mit dem kanadischen Kollegen Joshua Jackson zusammen, heute sind sie und Norman Reedus, bekannt aus "The Walking Dead", ein Paar. Die zwei haben seit November 2018 eine gemeinsame Tochter. Kruger hat seit 2013 auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.