Aufschlag bei den US Open Kylie Jenner und Timothée Chalamet sind liiert Artikel anhören

Offiziell bestätigt haben sie es zwar noch immer nicht. Aber auf Versteckspielen haben Kylie Jenner und Timothée Chalamet offenbar auch keine Lust mehr. So zeigen sie sich am Rande der US Open nun ganz offen zusammen und fegen damit letzte Zweifel an ihrer Beziehung vom Tisch.

Mit seinem 24. Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic am Sonntag bei den US Open Sportgeschichte geschrieben. Doch wen interessiert das angesichts des bunten Treibens, das sich nebenher auf den Tribünen des New Yorker Arthur Ashe Stadiums abspielte?! Schließlich fand dort doch glatt der allererste offizielle Pärchenauftritt von Kylie Jenner und Timothée Chalamet statt.

Die beiden scheinen ziemlich viel Spaß gehabt zu haben. (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Bereits vor wenigen Tagen hatten sich Gerüchte über eine Affäre der Kim-Kardashian-Halbschwester und des Schauspielers bei einem Beyoncé-Konzert in Los Angeles bestätigt. Dort wurden die beiden Turteltauben im VIP-Bereich des SoFi Stadiums sichtbar verliebt und beim Knutschen gesichtet. Mit ihrem gemeinsamen Besuch des Tennis-Matches machten die 26-jährige Reality-TV-Darstellerin und der ein Jahr ältere Hollywood-Star ihre frische Beziehung nun vor aller Welt offiziell.

Neben Jenner und Chalamet fanden sich zudem zahlreiche weitere Promis ein, um Djokovics Finaltriumph über den Russen Daniil Medvedev live mitzuerleben. Nicht wenige Stars hatten sich dafür extra auf den Weg von Hollywood nach New York gemacht.

Von Nicole Kidman bis Sting

Auf den Rängen wurden etwa Nicole Kidman und ihr Ehemann Keith Urban gesichtet. In unmittelbarer Umgebung sah man zudem Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Eva Longoria und Emma Roberts. Zu den weiteren hochkarätigen Gästen gehörten Comedy-Legende Jerry Seinfeld, Sänger Justin Timberlake, Ex-Police-Frontmann Sting und Rapper Lil Wayne.

Als Halbschwester von Kim Kardashian wurde Kylie Jenner nicht nur als Teil der Reality-TV-Serie "Keeping Up with the Kardashians" bekannt. Sie stieg auch als Inhaberin eines Kosmetikunternehmens zur Multimillionärin auf. Mit ihrem Ex-Partner Travis Scott hat sie zwei gemeinsame Kinder.

Zu Chalamets Verflossenen zählt unter anderem Madonnas Tochter Lourdes Leon. Er begann seine Schauspielkarriere bereits als Teenager mit ersten TV-Rollen in Serien wie "Law & Order" und "Homeland". Ganz nach oben schaffte er es in Hollywood vor zwei Jahren durch seine Hauptrolle in Denis Villeneuves Science-Fiction-Blockbuster "Dune".