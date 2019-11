Lena Gercke hat sich in die Natur zurückgezogen und schickt digitale Grüße aus einem Hotel in Österreich. Dass auch dort langsam der Winter Einzug hält, ist nicht nur an den Bergen im Hintergrund ihres Fotos zu erkennen.

Model und Moderatorin Lena Gercke nimmt sich eine Auszeit und verbringt ein paar Tage in einem Naturhotel in den Alpen. Ihre Follower lässt sie daran teilhaben, indem sie ein wie gewohnt ansehnliches Foto von sich vor schönster Kulisse postet. Schnell wird klar, dass auch in Österreich herbstliche Temperaturen vorherrschen.

Auf dem Foto, das Gercke im Pool des Hotels zeigt, im Hintergrund die schon teils schneebedeckten Berge, trägt sie einen knappen schwarzen Badeanzug und eine Sonnenbrille. Ob das knappe Stück Stoff aus der Bademoden-Kollektion ihres eigenen Labels "LeGer" stammt, ist nicht ganz klar. Jedenfalls kommt man nicht umhin, Gerckes angespannte Körperhaltung zu bemerken, die darauf schließen lässt, dass der 31-Jährigen eventuell ein bisschen kalt war, als dieses Foto geschossen wurde.

"Wo alles begann"

Auf einem zweiten Bild, das nach einem Wisch nach links erscheint trägt sie denselben Badeanzug, jedoch eine andere Sonnenbrille, und sie hat die Haare am Hinterkopf zusammengesteckt. Dieses Foto stammt aus dem Dezember des vergangenen Jahres. Und so schreibt sie jetzt zu ihrem Post: "Wieder dort, wo im letzten Jahr alles begann." Was dort aber so ganz genau begann, bleibt erstmal offen. Doch schon damals sorgte die Sonnenbrille aufgrund des diesigen Wetters in den Kommentaren für Verwirrung.

Verlinkt hat Gercke in beiden Bildern ihren Freund Dustin Schöne, der womöglich zumindest der Fotograf des aktuellen Bildes gewesen sein könnte. Mit dem Werbefilm-Regisseur ist das Model offiziell nämlich erst seit diesem Frühjahr zusammen. Nach ihren gescheiterten Beziehungen mit Sänger Jay Kahn, Fußball-Profi Sami Khedira und Kilian Müller-Wohlfahrt scheint sie mit ihm endlich ihr Glück gefunden zu haben und verbringt nun eine romantische Zeit mit ihm in den Alpen.