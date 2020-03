Normalerweise lächelt Lena Gercke für die Titel diverser Modemagazine in die Kamera. Jetzt aber ist ihr Konterfei auf einem Heft der ganz anderen Art zu sehen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" widmet ihr seine Titelstory.

Lena Gercke hat es als erste Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) weit gebracht. In den 15 Jahren, die seither vergangenen sind, hat sie sich nicht nur als Model für die großen Modeblätter verdingt, sondern ist längst auch Moderatorin, werdende Mutter und Geschäftsfrau. Letzteres bringt ihr jetzt sogar die Titelgeschichte des renommierten Magazins "Forbes" ein.

Anlass der Story ist Gerckes Label "LeGer", das sie gemeinsam mit dem Onlineversandhändler "About You" auf die Beine gestellt und schnell zum Erfolg geführt hat. Die Idee dazu entstand aus ihrer schon immer vorhandenen Leidenschaft für kreative Arbeit, erklärt die 32-Jährige im Interview mit "Forbes". "Als Model wird einem viel ­vorgegeben - ich wollte aber schon früh selbst etwas kreieren", wird sie dort zitiert. "Wir sind im Prinzip wie ein Start-up. Aus einer Idee und Leidenschaft ist ein festes Team entstanden."

"Kleidung, die man sich leisten kann"

"LeGer" zählt laut "Forbes" inzwischen zu den 20 meistverkauften Marken bei "About You" und erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von drei Millionen Euro. Dennoch betont Gercke nach wie vor, dass die kreative Arbeit für sie im Vordergrund stehe. "Ich bin nicht in erster Linie ein Zahlenmensch. Was aber nicht heißt, dass ich mir nicht regelmäßig alle Abverkäufe und Dashboards von 'LeGer' anschaue. Wir haben einen sehr ambitionierten Business Case, und den gilt es natürlich zu erfüllen." In den nächsten drei Jahren wolle sie mit "LeGer" einen stabilen achtstelligen Betrag beim Bruttoumsatz erreichen. Das würde bedeuten, dass der Wert der Marke auf mindestens 15 Millionen Euro steigt.

Für Lena Gercke war von Beginn an klar, dass "LeGer" eng mit ihr als Person verknüpft sein sollte, denn schon als sie fürs Modeln 2009 nach New York zog, fertigte sie Skizzen für mögliche Kollektionen an. "Ich wollte Kleidung machen, die man sich leisten kann, die man auf der Straße sieht und die ich auch selbst tragen würde", so Gercke. Aber sie sagt auch: "Ich will, dass 'LeGer' auch ohne mein ­Gesicht funktioniert. Das soll ein richtig großes Unternehmen werden."

Das ist womöglich auch wichtig, denn Gercke erwartet gemeinsam mit ihrem Freund Dustin Schöne gerade ihr erstes Kind, da kann man sich eben nicht mehr um alles selbst kümmern. Und wenn sie nicht gerade, wie erst neulich, dem Liebsten das letzte Hemd klaut, trägt sie vermutlich trotz Babybauch selbst Klamotten aus ihrer eigenen "LeGer"-Kollektion.