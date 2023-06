Heidi Klums Tochter Leni lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass es ihr mit ihrer Model-Karriere durchaus ernst ist. So präsentiert sie sich nun gleichzeitig in einem Magazin und in einer Werbekampagne. Zum Hingucker wird sie in beiden Fällen.

Einmal mehr sorgt Leni Klum für Staunen bei ihren Fans, Followerinnen und Followern. Die 19-Jährige teilte zuletzt schon so einige Schnappschüsse in Unterwäsche in ihren Storys. Nun aber postete die Tochter von Heidi Klum sogar noch ein Oben-ohne-Foto.

Das Bild entstand im Rahmen eines Shootings für das "Super"-Magazin. Leni Klum trägt darauf lediglich einen beigen Crop-Leder-Blazer, bedeckt mit ihren Händen die nötigen Stellen und blickt mit selbstbewusster Miene in die Kamera. Dazu trägt sie außerdem silbernen und goldenen Schmuck.

"Hot, hotter, Leni", schwärmt etwa ein Fan in den Kommentaren. "Schönheit", merkt ein anderer an.

Ein weiteres Bild zeigt Leni Klum mit knallpinkem Paillettenkleid, tiefem Dekolleté und Federn. Und auch mit Mutter Heidi Klum hat das Nachwuchsmodel für das "Super"-Magazin posiert. In mehreren Instagram-Storys sind ihre gemeinsamen Schwarz-weiß-Fotos zu sehen, darauf tragen die beiden schwarze Outfits.

Doch nicht nur mit ihrem Magazin-Shooting sorgt Leni Klum aktuell für Aufsehen. Sie hat sich auch für eine Werbekampagne des Labels "Bella Venice" in Schale geworfen - genau genommen in einen Bikini. Für die Marke, für die auch schon ein Supermodel wie Bella Hadid posierte, rekelt sich Leni Klum auf einem Felsen.

Was wohl Mama Heidi dazu sagt? Wir nehmen an, dass sie mal wieder mächtig stolz ist. Schließlich stand sie mit ihrer Tochter nun auch schon häufiger gemeinsam vor der Kamera, etwa für das Cover der deutschen "Vogue" oder aber für mehrere Unterwäsche-Kollektionen von "Intimissimi". In der kommenden Woche wird Leni Klum auch am Finale von "Germany's next Topmodel" mitwirken.