Profi-Tänzerin Renata Lusin stürzt beim Bouldern aus drei Meter Höhe ab und bricht sich einen Knochen. Nun muss der "Let's Dance"-Star eine ganze Weile aussetzen. Doch die 33-Jährige trägt es mit Fassung.

Renata Lusin, bekannt aus der RTL-Show "Let's Dance", hat sich beim Sport verletzt. Nun muss die Profi-Tänzerin wohl erstmal eine ganze Weile pausieren.

Lusin war gemeinsam mit ihrem "Let's-Dance"-Partner, dem Profi-Kletterer Moritz Hans, beim Bouldern, als es passierte: Die 33-Jährige stürzte ab. Im Krankenhaus legte man ihr einen Gips an. Zu einem Foto samt Gips und Mund-Nasen-Schutz im Rollstuhl und einem Video, das sie auf Krücken zeigt, erklärt Lusin bei Instagram: "Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich mich tatsächlich beim Bouldern verletzt."

Es sei so schön gewesen, ein neues Hobby gefunden zu haben, das ihr und ihrem Ehemann und Tanzpartner Valentin, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist, so gefallen haben."Wir hatten irre viel Spaß, und die neuen Boulder-Schuhe von Moritz Hans waren um so mehr eine Motivation", heißt es in dem Text weiter.

Kräfte unterschätzt

Leider habe sie ihre Kräfte unterschätzt und sei aus drei Meter Höhe auf die Matte abgestürzt. "Alle Bänder sind heil und nicht mal überdehnt, aber der Talus-Knochen hat einen Riss beziehungsweise Bruch bekommen." Nun muss sie einige Wochen Gips tragen. "Aber ich bin in sehr guten Händen und werde hoffentlich schnell gesund. Natürlich bin ich sehr traurig, aber ihr kennt mich, ich mache das Beste draus", schließt Lusin ihren Post. Darunter wünschen ihr "Let's Dance"-Kollegen wie Lili Paul-Roncalli, Motsi Mabuse, Isabel Edvardsson und viele weitere natürlich gute Besserung.

Auch in ihrer Instagram-Story erzählt die gebürtige Russin noch einmal etwas mehr zu den Ereignissen vom vergangenen Donnerstag: "Der ganze Sommer ist hin", sagt sie da, und dass Moritz ein schlechtes Gewissen habe, weil er sie überhaupt erst zum Klettern gebracht habe. Und trotzdem sieht sie die Verletzung auch positiv: "Wir haben keine Shows und keine Turniere wegen Corona. Also ist es auch Glück im Unglück."