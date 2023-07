Auf dem aktuellen Cover ihres eigenen Magazins "Linda" zeigt sich TV-Moderatorin Linda de Mol so, wie Gott sie schuf. Die 59-Jährige gesteht, dass sie gerne nackt ist. Auch auf dem Campingplatz genießt sie das Gefühl von Freiheit und die "Zusammengehörigkeit mit Gleichgesinnten".

Die niederländische TV-Moderatorin Linda de Mol hat für das Cover der neuesten Ausgabe ihrer gleichnamigen Frauenzeitschrift "Linda" die Hüllen fallen lassen. Auf dem Foto sitzt sie strahlend, natürlich und vollständig nackt auf einem Campingplatz mitten in der Natur. Hinter dem Bild verbirgt sich eine besondere Botschaft.

Auf dem Instagram-Account der Zeitschrift heißt es dazu: "Die einen lieben es, die anderen hassen den Gedanken, nackt auf dem Campingplatz herumzulaufen. Es ist ziemlich bequem und schön, sich nicht mit Bikiniträgern herumschlagen zu müssen, direkt vom Strandbett aus nackt baden zu können und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit mit Gleichgesinnten zu haben."

Im dazugehörigen Artikel erklärt Linda de Mol, dass sich heute kaum noch jemand traue, oben ohne in die Sonne zu gehen, "weil ein heimtückisches Foto in einer Sekunde gemacht ist, von jedem innerhalb einer Minute geteilt werden kann und für immer im Internet kursiert".

Wäre gern "keine niederländische Berühmtheit"

Da sie eine Person des öffentlichen Lebens sei, könne sie sich kaum unbeschwert nackt zeigen, denn die Menschen würden einem "keinen Zentimeter Privatsphäre gönnen". Deshalb träume sie davon, im nächsten Leben "keine niederländische Berühmtheit" zu sein, um am FKK-Strand die Seele baumeln zu lassen. "Im nächsten Leben werde ich überzeugte Naturistin", so sie 59-Jährige.

Linda de Mol hat ihre Frauenzeitschrift, die alle zwei Monate in einer neuen Ausgabe erscheint, 2003 ins Leben gerufen. 2023 feiert die "Linda" also bereits ihr 20-jähriges Bestehen. Hierzulande ist die niederländische Showmasterin aber vor allem durch die Fernsehshows "Traumhochzeit" (1992-2000), "Domino Day" (1998-2002), "Der Millionendeal" (2004) oder "The Winner is ..." (2012) bekannt geworden.

Zuletzt machte allerdings eher Linda de Mols Partner Jeroen Rietbergen Schlagzeilen. Der Musiker muss sich bald wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe trennte sich de Mol von Rietbergen und gab an, von all dem nichts geahnt zu haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen die zwei jetzt jedoch gemeinsam de Mols Geburtstag gefeiert haben.