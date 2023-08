Es gab eine Zeit, da verging kaum ein Tag ohne eine skandalträchtige Schlagzeile über Lindsay Lohan. Doch das scheint vorbei zu sein. Seit Kurzem ist die Schauspielerin sogar zum ersten Mal Mutter. "Die größte Freude überhaupt", wie sie jetzt ihre Fans wissen lässt.

Lindsay Lohan hat ihr erstes Update seit der Geburt ihres Sohnes Luai gegeben. Auf ihrer Instagram-Seite postete sie ein Spiegel-Selfie, auf dem sie sich ungeschminkt und in Unterwäsche zeigt.

"Ich bin so stolz darauf, was dieser Körper in den Monaten der Schwangerschaft und bei der jetzigen Rückbildung geleistet hat", erklärt die Schauspielerin im zugehörigen Kommentar gegenüber ihren 13,7 Millionen Followerinnen und Followern. "Ein Baby zu bekommen, ist die größte Freude überhaupt!", fügt sie hinzu.

Die Wochenbett-Unterwäsche sei in jüngster Zeit ihr "Outfit of the day" ("Alltägliches Outfit"), schreibt die 37-Jährige und nutzt den Post gleich mal für Werbung, indem sie die Marke ihrer Wäsche markiert. "Weil ich keine normale Mutter bin, sondern eine Mutter nach der Geburt", ergänzt sie schließlich.

Geburt in Dubai

Ein Sprecher Lohans hatte Mitte Juli die Mutterschaft der Schauspielerin bestätigt. "Lindsay Lohan und ihr (…) Ehemann, Bader Shammas, haben einen wunderschönen, gesunden Sohn mit dem Namen Luai auf der Welt willkommen geheißen", zitierte ihn unter anderem das "People"-Magazin. Die kleine Familie sei "überglücklich und verliebt".

Der Name des Kindes komme aus dem Arabischen und bedeute "Schild oder Beschützer", erläuterte der Sprecher. Luai sei in Dubai zur Welt gekommen. Das genaue Geburtsdatum wurde nicht mitgeteilt.

Dass sie und ihr Mann ein Kind erwarteten, hatte Lohan im März auf ihrer Instagram-Seite bekannt gegeben. "Wir sind gesegnet und aufgeregt", kommentierte sie das Foto eines Baby-Bodys, auf dem die Worte "Coming soon" ("Kommt bald") zu lesen waren.

Mit Hauptrolle zurück

Lohan war um die Jahrtausendwende mit Filmen wie "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998) oder "Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag" (2003) bekannt geworden. In der Folge entwickelte sich der Disney-Star immer mehr zum Sorgenkind, das mit Drogen- und Alkoholeskapaden Schlagzeilen machte. Wegen Verkehrsdelikten und Gesetzesverstößen mit Betäubungsmitteln wurde Lohan mehrfach zu Haftstrafen verurteilt, die ihr jedoch stets nach kurzer Zeit im Gefängnis erlassen wurden.

Mittlerweile scheint die in New York geborene US-Amerikanerin ihr Leben in den Griff bekommen zu haben. Im November 2021 verlobte sie sich mit dem Banker Shammas, den sie einige Monate später auch heiratete. Im Weihnachtsfilm "Falling for Christmas", der Ende 2022 auf Netflix erschien, bekleidete sie erstmals seit über zehn Jahren wieder die Hauptrolle in einer größeren Produktion.