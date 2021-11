Liv Tyler lebt nun wieder in Los Angeles.

Fast sieben Jahre sind Liv Tyler und ihr Verlobter ein Paar. Nun soll sich das Paar klammheimlich getrennt haben. Wie britische Medien berichten, ist die Schauspielerin bereits seit ein paar Monaten schon wieder solo unterwegs.

Schauspielerin Liv Tyler ist offenbar wieder Single, und das nicht erst seit gestern. Wie die britische "The Sun" berichtet, haben sich die 44-Jährige und ihr ein Jahr ältere Verlobter Dave Gardner bereits im Frühjahr getrennt.

Sind weiter Freunde: Tyler und Gardner. (Foto: imago/Starface)

Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares soll dem Blatt verraten haben: "Sie haben sich offiziell im März getrennt, aber sie haben es geheim gehalten, um den Wirbel zu minimieren und sicherzustellen, dass es ihren Kindern gut geht." Tyler und Gardner haben gemeinsam den sechsjährigen Sailor und die ein Jahr jüngere Lula. Aus der 2009 geschiedenen Ehe mit Musiker Royston Langdon stammt Tylors 16-jähriger Sohn Milo. Und auch Gardner hat bereits einen 14 Jahre alten Sohn aus einer vorherigen Beziehung. Tylor soll inzwischen nach Los Angeles zurückgezogen sein, während Gardner weiter in London lebt.

Sie bleiben Freunde

Wie "The Sun" weiter berichtet, haben sich die zwei friedlich getrennt und sind auch weiterhin befreundet. "Sie sind diesen Sommer sogar zusammen in den Urlaub gefahren", wird der Insider zitiert. Tyler und Gardner verlobten sich vor sechs Jahren, sollen sich dann aber einfach auseinandergelebt und unterschiedliche Lebensziele verfolgt haben: "Beide wollten sich auf ihre Karrieren konzentrieren - sie auf die Schauspielerei und das Produzieren. Dave auf sein Geschäft und die Arbeit an David Beckhams Fußballprojekt Inter Miami."

David Gardner ist einer der besten Freunde von Beckham und zudem ein Geschäftspartner. Außerdem arbeitet er als Sportagent. Liv Tyler ist die Tochter des heute 73-jährigen Aerosmith-Frontmann Steven Tyler. Als Schauspielerin fand sie vor allem durch ihre Verkörperung der Elbin Arwen Undomiel in der "Der Herr der Ringe"-Trilogie Beachtung. Zuletzt war sie in dem Film "Ad Astra - Zu den Sternen" zu sehen. Aktuell spielt sie in der Fox-Serie "9-1-1: Lone Star" mit. Sie und Gardner waren seit 2014 ein Paar.