Mit nur 14 Jahren erlangt "Lolita"-Darstellerin Sue Lyon Berühmtheit. Anschließend spielt das "perfekte Nymphchen" in rund 20 weiteren Filmen mit. Nun ist die Schauspielerin gestorben.

Die US-Schauspielerin Sue Lyon, die als 14-Jährige als "Lolita" in Stanley Kubricks Meisterwerk berühmt wurde, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Lyon starb am Donnerstag in Los Angeles, wie die "New York Times" unter Berufung auf einen Freund der Schauspielerin berichtet.

Für ihre Rolle in dem Film "Lolita" (1962) über die pädophile Faszination eines Mannes für eine Zwölfjährige war Lyon mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. "Lolita"-Autor Vladimir Nabokov hatte sie seinerzeit in Anspielung auf die Wortwahl seines Ich-Erzählers als "perfektes Nymphchen" bezeichnet.

Nach "Lolita" spielte Lyon in rund 20 weiteren Filmen mit. Unter anderem wirkte sie in "Die Nacht des Leguan" sowie in "Sieben Frauen". 1980 beendete sie ihre Karriere. Lyon heiratete drei Mal, alle Verbindungen wurden allerdings geschieden.