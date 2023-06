Pietro Lombardi ist nicht gerade als Sparfuchs bekannt. 2018 verliert der 31-Jährige 12.000 Euro auf der Straße, die er für eine Uhr in bar mit sich herumgetragen hatte. Doch mit der Geldverschwendung soll nun Schluss sein. Ehefrau Laura Maria greift ein.

Laura Maria Rypa soll ab jetzt einen strengen Blick auf Pietro Lombardis Finanzen haben. Das berichtet vip.de. Demnach erzählte Lombardi seinen Followern in einer Instagram-Story von einem ernsten Gespräch mit seiner Ehefrau. Die soll geradezu schockiert gewesen sein, wie viel Geld der Sänger für einen dreitägigen Kurztrip nach Österreich mitnehmen wollte. Als er ihr eröffnete, dass er ganze 1000 Euro an Bargeld eingesteckt habe, reagierte die 27-Jährige gereizt: "Das kann nicht wahr sein, dass du immer, wenn du unterwegs bist, so viel Geld ausgibst."

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, verlor der Sänger 2018 ganze 12.000 Euro auf der Straße. Weil er sich eine Uhr kaufen wollte, habe er das Geld in bar dabei gehabt. Lombardi erklärte der "Bild"-Zeitung: "Das ärgert mich sehr. Ich hatte aus der Seitentasche meine Jogginganzugs meinen Schlüssel genommen, in der auch das Geld war. Leider habe ich diese nicht mehr zugemacht, dadurch ist das Geld unbemerkt rausgefallen."

"Manchmal schenke ich mir selber etwas"

Weiter behauptet Lombardi: "Als Familienvater bin ich sparsam, aber manchmal schenke ich mir dann selber etwas. Darum mache ich darauf aufmerksam, dass man im Leben immer aufpassen muss". Von seiner Wandlung zum Sparfuchs scheint Laura Maria jedoch nicht überzeugt zu sein. Schon einmal soll sie versucht haben, seine Ausgaben zu regulieren, indem sie ihm nur häppchenweise Taschengeld von seinem eigenen Konto ausgezahlt haben soll. In seiner Story gibt der 31-Jährige zu: "Eigentlich hat sie recht."

Schlecht sollte es dem Paar finanziell aber trotzdem nicht gehen, denn erst kürzlich wurde bekannt, dass Lombardi auch bei der nächsten Staffel von DSDS wieder neben Dieter Bohlen in der Jury sitzen wird. Nach seinem Sieg bei der Castingshow im Jahr 2011 war er bereits in der 16. und 17. Staffel sowie in der Jubiläumsstaffel Teil des Juroren-Teams. Sein neuer Song "For You" steht kurz vor dem Release, und auch mehrere Auftritte des Entertainers sind dieses Jahr geplant.

Von den Finanzen abgesehen, scheint das Familienleben bei den Lombardis sehr harmonisch zu verlaufen. Immer wieder posten die Influencerin und der Sänger romantische Pärchenbilder und -videos in den sozialen Medien.