(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Vor ihren über zehn Millionen Followern auf Instagram gibt Schauspielerin Lupita Nyong'o ein emotionales Statement ab. Darin distanziert sie sich von ihrem Ex-Partner Selema Masekela. Sie könne ihm nicht mehr vertrauen. Beistand erhält die 40-Jährige anscheinend von einem Promi-Freund.

Lupita Nyong'o ist wieder Single. Die Schauspielerin hat in den sizialen Netzwerken ihre Trennung von Selema Masekela bekannt gegeben. Das Paar hatte seine Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. In einer langen Erklärung, die sie auf Instagram veröffentlichte, schreibt die 40-Jährige nun, dass es zwar "im Moment viel wichtigere Dinge auf der Welt gibt", aber: "In diesem Moment ist es für mich notwendig, eine persönliche Wahrheit zu sagen und mich öffentlich von jemandem zu distanzieren, dem ich nicht mehr vertrauen kann ..."

Die 40-Jährige fährt fort: "Ich befinde mich in einer Zeit des Kummers, weil eine Liebe plötzlich und verheerend durch Betrug ausgelöscht wurde." Sie sei versucht, sich zu verstecken, und dann zurückzukehren, wenn sie wieder zu Kräften gekommen sei. "Aber ich werde daran erinnert, dass das Ausmaß des Schmerzes, den ich fühle, dem Maß meiner Fähigkeit zur Liebe entspricht."

Lupita Nyong'o fügte hinzu, dass sie sich dazu entschieden habe, sich "dem Schmerz zu stellen, den Mut zu entwickeln, meinem Leben genau so entgegenzutreten, wie es ist, und darauf zu vertrauen, dass dies vorübergehen wird".

Hilfe von Promi-Freund

Offenbar hilft der Schauspielerin ein prominenter Freund, der ebenfalls gerade eine Trennung hinter sich hat. "Dawson's Creek"-Star Joshua Jackson und Lupita Nyong'o wurden gemeinsam gesichtet, als sie ein Konzert von Janelle Monáe in Los Angeles besuchten. Auf Fotos, die die Promiseite "TMZ" veröffentlichte, ist zu sehen, wie die beiden zusammen mit Freunden im Publikum dicht beieinander stehen. Die Schauspieler sollen aber nur gut befreundet sein.

Anfang Oktober berichtete unter anderem die Seite "Page Six", dass Joshua Jacksons Ehefrau Jodie Turner-Smith die Scheidung eingereicht hat. Als Grund für die Trennung seien demnach die üblichen "unüberbrückbaren Differenzen" angegeben worden.

Auf eine unschöne Schlammschlacht vor Gericht wollen Turner-Smith und Jackson offenbar gerne verzichten. So habe die 37-Jährige um geteiltes Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Juno gebeten. Zudem sei geplant, dass auf gegenseitige Unterhaltsansprüche verzichtet wird . "TMZ" berichtete, dass es zwischen den beiden keinen Ehevertrag gebe.