Schlagermusik und Florian Silbereisen - das gehört einfach zusammen. In Zukunft muss der Moderator aber auf einige Sendungen des Genres verzichten. Grund ist der Sparkurs des Mitteldeutschen Rundfunks.

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) setzt den Rotstift an und macht dabei auch nicht vor Florian Silbereisen halt. Der Sender plant Produktionen der Shows mit dem Moderator einzustellen, die ausschließlich im MDR gezeigt werden. Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf interne Dokumente des Senders.

Silbereisen hatte bislang große Shows wie "Schlager des Sommers" und "Schlager des Jahres" moderiert. Mit dem Produktionsstopp sollen laut Bericht rund 13 Millionen Euro eingespart werden. Die vom MDR produzierten, aber in der ARD ausgestrahlten Sendungen mit Silbereisen sollen weiterhin laufen. Seine nächste große Show hat Silbereisen am 21. Oktober in der Westfalenhalle. Die Sendung "Schlagerboom 2023" wird in der ARD übertragen.

Auf der Streichliste des MDR soll auch die "Ross-Antony-Show" stehen, die von Wolfgang Lippert moderierten Sendung "Damals war's" werde der Zeitung zufolge reduziert. Die Nachrichtensendungen der regionalen Radiosender "Jump" und "Sputnik" werden ganz gestrichen und von "MDR aktuell" übernommen.

Den Sparkurs des Senders hatte der neue Intendant Ralf Ludwig bereits vor Monaten angekündigt. "Zukünftig wird weniger mehr sein", sagte Ludwig nach seiner Wahl im März. Man wolle sich auf das Notwendige konzentrieren. "Spätestens ab 2025 muss der MDR verstärkt Prioritäten setzen."

Beim MDR sind die Kosten höher als die Erträge. Bei den Einnahmen standen 2021 rund 787 Millionen Euro, davon 610 Millionen Euro aus den Rundfunkbeiträgen, zu Buche. Die Ausgaben lagen bei 826 Millionen Euro.