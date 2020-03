Pop-Queen Madonna sagt kurzfristig eine Show in Paris ab. Die 61-Jährige soll mit einer anhaltenden Verletzung kämpfen. Auch weitere Auftritte der Sängerin stehen nun auf der Kippe.

Popstar Madonna hat ein für Sonntagabend geplantes Konzert in Paris wegen einer Verletzung kurzfristig abgesagt. Die Show von Madonna im Rahmen ihrer "Madame X"-Tournee sei wegen "anhaltender Verletzungen" der US-Sängerin gestrichen worden, hieß es auf der Website der Veranstaltungshalle Grand Rex.

Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" erlitt die 61-Jährige einen Bänderriss im Knie. Ihr Konzert am Donnerstag in der französischen Hauptstadt stand sie nur mit Mühen durch, vor den Fans brach sie in Tränen aus. Das "Grand Rex" ließ offen, ob die Sängerin ihre übrigen dort geplanten Auftritte noch wird abhalten können oder nicht. Madonna hatte ihre "Madame X"-Tournee im September in den USA begonnen.

Die Konzertreihe setzte sie dann in Europa fort, wo sie zunächst in Lissabon und London auftrat. Paris ist der letzte Stopp der Tournee mit einer Serie von Auftritten im Grand Rex.