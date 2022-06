Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Und so erinnert der freizügige Auftritt, den Lourdes Leon nun für das Modelabel Mugler hinlegt, ein bisschen an frühere Aufnahmen ihrer Mutter Madonna. Doch auch andere Stars wie Bella Hadid und Megan Thee Stallion wirken an der Kampagne mit.

Der Sommer steht vor der Tür. Da ist es für das Modelabel Mugler doch mal allerhöchste Zeit, seine Kollektion für die warme Jahreszeit vorzustellen. Dass die den Temperaturen entsprechend eher knapp ausfällt, liegt auf der Hand.

Für die Präsentation seiner Bekleidung hat das Label gleich eine ganze Truppe an Frauen zusammengetrommelt, die nicht alle in erster Linie Models sind. Auf der Instagram-Seite des Unternehmens werden sie allesamt in einem knapp zehnminütigen Clip gezeigt. Doch einige der beteiligten Frauen stechen ganz klar heraus.

Da wäre zum Beispiel natürlich Lourdes Leon. Die 25-jährige Tochter von Madonna rekelt sich in einem cremefarbenen Mieder auf dem Autodach einer Stretchlimousine und ruft dabei prompt Erinnerungen an ihre berühmte Mutter wach. Die zeigte sich in jüngeren Jahren schließlich auch gerne in entsprechender Montur - und wenn sie gut drauf ist, macht sie das mit ihren 63 Jahren auch heute noch.

Tatsächlich ist dies nicht der erste Auftritt, den Lourdes Leon für Mugler absolviert. Bereits im Herbst vergangenen Jahres schlüpfte sie in einen Entwurf der Modemarke. Der war zwar schwarz, aber deswegen nicht weniger verrucht.

In der aktuellen Kampagne wiederum darf neben Lourdes Leon auch Bella Hadid nicht fehlen. Das verwundert nun kaum - sie ist ja schließlich in der Tat hauptberuflich Model. Auch Hadid legt sich rund um die Stretchlimousine ins Zeug. Der Stoff, den sie dabei auf der Haut trägt, ist wirklich kaum der Rede wert.

Die Dritte im Bund, die wir an dieser Stelle explizit erwähnen möchten, ist Megan Thee Stallion. Die 27-Jährige verdient ihre Brötchen zwar hauptsächlich als Rapperin, doch für den einen oder anderen Einsatz im Rahmen einer Fashion-Kampagne ist auch sie stets zu haben. Jetzt zeigt sie uns die aktuelle Jeansmode - für alle, die es tragen können.

Wer nun noch immer nicht genug gesehen hat oder weitere Inspirationen für das Outfit in diesem Sommer braucht, kann sich ja durch das gesamte Video zur Mugler-Kampagne scrollen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie viele der Kreationen wir demnächst auf unseren Straßen sehen werden.