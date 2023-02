Während seine Schwester als Madonna Weltkarriere macht, tut sich ihr zwei Jahre ältere Bruder schwer im Leben: Nun stirbt Anthony Ciccone im Alter von 66 Jahren, wie sein Schwager bekannt gibt. Er hatte zu Lebzeiten mit Alkoholismus zu kämpfen und war mehrere Jahre obdachlos.

Der älteste Bruder von Madonna, Anthony Ciccone, ist tot. Das teilte Madonnas Schwager, der Musiker Joe Henry, auf Instagram mit. Henry ist mit Madonnas Schwester Melanie Ciccone verheiratet. Ihr Bruder Anthony wurde 66 Jahre alt.

"Mein Schwager, Anthony Gerard Ciccone, hat gestern Abend diese Erde verlassen", schreibt Henry zu einem Schwarz-Weiß-Foto seines verstorbenen Familienmitglieds. "Ich kannte ihn, seit ich 15 Jahre alt war, im Frühjahr unseres Lebens in Michigan, das nun schon viele Jahre zurückliegt." Anthony sei ein komplexer Charakter gewesen, schreibt er weiter, und in manchen Momenten sei er mit ihm aneinander geraten. "Aber ich liebte ihn, und ich verstand ihn besser, als ich manchmal zugeben wollte."

Die heute 64-jährige Madonna wurde in Michigan als Kind katholischer Eltern geboren und wuchs in einem Vorort von Detroit mit fünf Geschwistern auf, von denen das älteste, Anthony, zwei Jahre vor ihr geboren wurde. Während Madonna später nach New York zog und eine Weltkarriere antrat, blieb Anthony in Michigan, wo er für ihren gemeinsamen Vater arbeitete. Später wurde er alkoholabhängig und war mehrere Jahre obdachlos.

Madonna selbst hat sich bisher nicht zum Verlust ihres Bruders zu Wort gemeldet. Die beiden sollen ein schwieriges Verhältnis gehabt haben. Seiner berühmten Schwester hatte Anthony öffentlich mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Allerdings soll diese ihm in der Vergangenheit mehrfach Hilfe bei seinem Alkoholproblem angeboten haben. Zudem zahlte sie ihm mindestens einen Aufenthalt in einer Entzugsklinik, wie die "Daily Mail" 2011 berichtete.