Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore verkündet eine frohe Botschaft auf Instagram: Sie erwartet mit Ehemann Taylor Goldsmith ihren ersten Nachwuchs. Und die 36-Jährige gewährt auch erste Blicke auf ihren Babybauch.

Mandy Moore hat auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. "Der kleine Goldsmith wird Anfang 2021 geboren", schreibt die US-Schauspielerin und Sängerin. Dazu hat die 36-Jährige drei Bilder gepostet, auf dem unter anderem der werdende Vater des Jungen, ihr Ehemann Taylor Goldsmith, sie glücklich in den Armen hält. Auf den anderen beiden Schwarz-Weiß-Schnappschüssen ist ein deutlich gewölbter Babybauch unter Moores Blümchenkleid zu sehen.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Die Schauspielerin hatte das Mitglied der Folk-Rock-Band Dawes im Jahr 2015 kennengelernt. Zuvor war Moore von 2009 bis 2016 mit Musiker Ryan Adams verheiratet.

Im Interview mit dem Magazin "Glamour" hatte Moore bereits 2018 ihren Kinderwunsch angedeutet. "Ich könnte mir keinen besseren Partner als Taylor vorstellen. Er wird der großartigste Vater sein. Ich betrachte die Vergangenheit als Sprungbrett, um mich dahin zu bringen, wo ich heute bin."

Moore, die im Alter von 15 Jahren ihr Debütalbum "So Real" herausbrachte, ist in der TV-Serie "This Is Us - Das ist Leben" zu sehen. Im vorigen Jahr wurde sie mit einem Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" geehrt. Als Filmschauspielerin ist sie vor allem aus Romanzen und Komödien wie "Von Frau zu Frau", "Lizenz zum Heiraten" und "Plötzlich Prinzessin!" bekannt. Der deutsche Hollywood-Regisseur Roland Emmerich holte sie zuletzt für das Kriegsdrama "Midway" vor die Kamera.