"All I Want For Christmas ..."

"All I Want For Christmas ..." Mariah Carey für Weihnachts-Hit verklagt

Bei Spotify knackte Mariah Carey mit "All I Want For Christmas Is You" die Marke von einer Milliarde Streams.

In der Weihnachtszeit dröhnt weltweit "All I Want For Christmas Is You" aus Millionen Lautsprechern. Nun behauptet ein Songwriter, Mariah Carey habe den Titel von ihm geklaut und verlangt eine Millionensumme von der US-Sängerin.

"All I Want For Christmas Is You" ist weltweit einer der erfolgreichsten modernen Weihnachts-Hits. Doch der Song von Mariah Carey soll angeblich geklaut sein. Der Songwriter Andy Stone behauptet, dass die Sängerin und der Songschreiber Walter Afanasieff eine Urheberrechtsverletzung begangen haben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten.

Laut Branchenportal "Deadline" fordert Stone in einer Klage 20 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwas weniger als 19 Millionen Euro, als Entschädigung. Careys Song war 1994 erschienen, fünf Jahre zuvor hatten jedoch Vince Vance & The Valiants ein Lied mit dem gleichen Titel veröffentlicht, das von Stone geschrieben worden war. Er behaupte, dass Carey und Afanasieff bewusst gegen sein Urheberrecht verstoßen hätten.

Vor Gericht werde sich der Songwriter aber wohl schwertun, sagte Pamela Koslyn, eine auf entsprechende Fälle spezialisierte Anwältin. Sie erklärte laut dem Portal, dass Songtitel nicht unter das US-Urheberrecht fallen. Es gebe aktuell etwa 177 Werke, die "All I Want For Christmas Is You" heißen. Würden sich die Texte der Lieder im Wesentlichen gleichen, wäre die Sachlage jedoch anders.

"Nur für den Song werben und trotzdem Millionärin sein"

Carey konnte mit ihrer Version von "All I Want For Christmas Is You" im vergangenen Jahr einen besonderen Erfolg verbuchen. Alleine beim Streamingdienst Spotify knackte der Song die Marke von einer Milliarde Streams. Auch wenn ein einzelner Aufruf auf Spotify dem Künstler nicht viel Geld bringt, kann Mariah Carey offenbar trotzdem alleine von ihrem Weihnachtshit von 1994 leben. Dies sagte ein Insider der US-Klatschseite "tmz.com". "Mariah kann für den Rest ihres Lebens auf ihrem Hintern sitzen und nur für den Song werben und trotzdem Millionärin sein", sagte eine Quelle.

Wie "tmz.com" vorrechnet, nahm Carey mit ihrem Weihnachtssong alleine bei Spotify um die vier Millionen US-Dollar ein. Dazu kommt noch die Vermarktung der Rechte an dem Lied, zum Beispiel für Werbespots.