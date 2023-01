Auf dem Kerbholz hat Martin Semmelrogge so einiges - das Dschungelcamp wird als Erfahrung aber nicht dazukommen. Der Schauspieler kann nicht nach Australien einreisen und an der TV-Sendung in diesem Jahr nicht teilnehmen.

Der australische Dschungel wird ohne das unverwechselbare Lachen von Schauspieler Martin Semmelrogge auskommen müssen. Der 67-Jährige wird nicht mehr an "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teilnehmen, wie RTL mitteilt. "Während alle anderen Promis bereits in Australien weilten, saß der Schauspieler in Doha fest. Die australischen Behörden haben ihm kein Visum ausgestellt", schreibt der Sender auf seiner Webseite.

Der Schauspieler sei gerade wieder in Deutschland gelandet und befindet sich auf der Weiterreise nach Mallorca, heißt es weiter. Auf der Baleareninsel lebt der Synchronsprecher mit der Reibeisenstimme seit einigen Jahren.

Semmelrogge könnte sein langes Vorstrafenregister zum Verhängnis geworden sein. Die australischen Einreisebestimmungen sind streng, was Vorstrafen und strafrechtliche Delikte angeht. Wegen wiederholtem Fahren ohne Fahrerlaubnis musste der Schauspieler 2004 bereits eine Haftstrafe absitzen. Dazu kommen Verurteilungen wegen Drogenbesitz, Urkundenfälschung und Diebstahl. Zu viel für die Behörden Down Under.

Während der Einzug von Semmelrogge lange unklar war, hatte der Sender mit Djamila Rowe bereits eine zwölfte Kandidatin ins Camp im australischen Ort Murwillumbah geschickt. Um die Dschungelkrone kämpfen neben Rowe auch Musiker Lucas Cordalis, "Playboy"- und Reality-TV-Star Cecilia Asoro, der Corona-genesene Trash-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio, "DSDS"-Sänger und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo, YouTube-Star und Influencerin Jolina Mennen, Radiomoderatorin Verena Kerth, Schauspielerin Jana Pallaske, Designerin und Fußball-Star-Gattin Claudia Effenberg, Topmodel Papis Loveday, Model und "GNTM"-Zicke Tessa Bergmeier und Musiker Markus Mörl.