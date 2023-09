Rund zwei Jahre nach dem Publikwerden der Scheidung von Anastasia und Lothar Matthäus zeigt ein Bild sie in sehr inniger Pose auf dem Oktoberfest. Ob ein Liebes-Comeback ansteht, ist noch unklar. Einiges spricht aber dafür.

Auf dem Oktoberfest geschieht so einiges, was ungesehen bleiben soll. Die Stimmung ist ausgelassen, da muss man es erst einmal schaffen, in jeder Situation die Contenance zu bewahren. Es passiert aber auch so einiges, was gesehen werden soll. Das Oktoberfest ist eine Art Bühne. Ganz besonders gilt das für das Käferzelt, in dem sich traditionell viele Prominente tummeln.

Ob der Kuss zwischen Lothar und Anastasia Matthäus, den eine Fotografin zum Beginn des Wochenendes auf der Wiesn in eben jenem Zelt ablichtete, nun gesehen oder nicht gesehen werden sollte, ist bislang unklar. Denn eigentlich hatten die beiden sich ja 2021 - nach sieben Jahren Ehe - scheiden lassen. Öffentlich publik wurde dies übrigens gegen Ende des Oktoberfests 2021.

Nun, zwei Jahre später, also das Liebes-Comeback? Das Bild könnte ein Anzeichen sein. Aber auch einiges andere spricht dafür. Erst vor wenigen Monaten teilt Lothar ein Bild mit Anastasia aus dem Urlaub auf Ibiza. "Beachday" schreibt er dazu mit einem Kuss-Smiley. Auch werden die beiden im Laufe dieses Jahres bereits mehrmals gemeinsam auf Events und in Restaurants gesehen.

Das muss aber noch nicht heißen, dass die beiden wieder zusammen sind. München ist ja bekannterweise eine "Bussi Bussi"-Gesellschaft. Zudem wirkt der Kuss eher vorsichtig und nicht stürmisch. Der Blick von Matthäus im Käferzelt wandert - zumindest auf dem Bild - auch etwas in die Ferne. Ähnlich dem von vielen Männern, die auf der Wiesn ordentlich Gas geben.

Nichtsdestotrotz: Anastasia wirkt hellwach, scheint Lothar mit ihren Fingern zärtlich am Bauch zu berühren. Die "Bild"-Zeitung erkundigt sich bei Lothar Matthäus, der hält sich aber "bedeckt", wie es heißt, und betont, dass die beiden sich sehr gut verstehen würden. Mehr möchte er demnach über sein Privatleben nicht sagen.