Unterhaltung

Für "Bling Bling": Mayweather lässt Millionen beim Juwelier

Ex-Boxprofi Floyd Mayweather ist ja nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt. Jetzt hat der Sportler bei einem Juwelier in Los Angeles Schmuck für mehr als fünf Millionen US-Dollar eingekauft.

Wer Floyd Mayweather junior außerhalb des Rings sieht, dem fällt schnell auf, dass Ringe bei ihm ebenfalls im Privaten eine große Rolle spielen, nämlich an seinen Fingern. Auch die Klunker um Hals und Handgelenk können gar nicht groß und glitzernd genug sein.

Jetzt brauchte der 41-jährige Boxprofi offenbar mal wieder Nachschub und suchte einen bekannten Promi-Juwelier in Los Angeles auf. In seinem Einkaufskorb landeten ein 30-Karat-Ring in Birnenform für 2,3 Millionen US-Dollar, ein Diamantarmband für 2,5 Millionen US-Dollar, eine zwei Pfund schwere, gelbgoldene Kette sowie drei Uhren im Wert von insgesamt 500.000 Dollar. Alles in allem hat Mayweather also an einem Nachmittag umgerechnet fast 4,7 Millionen Euro für "Bling Bling" auf den Kopf gehauen.

Bezahlt wird per Scheck

Bezahlt wird soetwas dann nicht mit der schwarzen Amex, auch nicht bar, sondern per Scheck. So hält er es wohl meistens, wenn er auf Shoppingtour geht. Er nennt bereits eine 18-Millionen-Dollar-Diamantuhr sein Eigen, kaufte Anfang des Jahres zwei Autos im Wert von zwei Millionen Dollar - was jetzt fast ein bisschen läppisch klingt - und gab für einen Ring mit passender Kette auch schon mal zehn Millionen Dollar aus.

Profiboxer scheint ein lukrativer Job zu sein, und Mayweather gehört mit 285 Millionen US-Dollar pro Jahr immerhin zu den Topverdienern. Am Neujahrstag ist er in Japan für einen Kampf mit Tenshin Nasukawa gebucht. Laut eigener Aussage bekommt er dafür ein Vermögen überwiesen. Und noch einmal soll die Kasse so richtig laut klingeln, wenn er 2019 gegen den russischen Martial-Arts-Kämpfer Khabib Nurmagomedov antritt.

Quelle: n-tv.de