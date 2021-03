Melania Trump ist bekannt für ihren speziellen Stil. Ihre Weihnachtsdekoration im Weißen Haus wurde mitunter als Eispalast verspottet. Zum 15. Geburtstag ihres Sohnes erschafft die ehemalige First Lady nun wieder einmal ein Ambiente, das eher schaurig anmutet.

Melania Trump sorgt mit einem Twitter-Post einmal mehr für Aufsehen. Eigentlich hatte die ehemalige First Lady lediglich ihrem Sohn Barron zu dessen 15. Geburtstag gratulieren wollen. "Happy Birthday BWT", schrieb sie zu einem Bild, auf dem eine 15 aus schwarzen Ballons zu sehen ist. Fans und Follower sind von dem Beitrag jedoch alles andere als begeistert - und kritisieren vor allem das schaurige Ambiente des Bildes.

"Sogar das Geburtstagsbild ist in dunklen Sepia-Tönen, sehr seltsam", heißt es etwa von einem User in den Kommentaren. "Ich hoffe, sie erziehen keinen Serienmörder, so wie das Ambiente ist und sie ihr Kind nennt", schreibt eine andere Person.

"Warum dachte ich, dass das eine gruselige Schrift mit Blutstropfen oder so etwas ist? Verdammt ... das ist der schrecklichste Geburtstagsgruß, den ich je gesehen habe! Sieht böse aus", merkt außerdem ein Nutzer an. Eine weitere Person pflichtet ihm auf ironische Weise bei: "Wie festlich! Nichts sagt einem 15-Jährigen mehr 'Happy Birthday' als ein schwarzer Ballon, von dem Blut zu tropfen scheint."

Tiffany Trump macht es besser

Für ihren speziellen Dekorationsstil stand Melania Trump auch während ihrer Zeit als First Lady oftmals in der Kritik. 2017 wurde ihr vorgeworfen, das Weiße Haus mit ihrer kühlen, in Weiß strahlenden Weihnachtsdekoration in einen Eispalast verwandelt zu haben und Endzeitstimmung zu verbreiten. Als sie ein Jahr darauf 29 knallrote Weihnachtsbäume aufstellen ließ, fragte sich ein Twitter-Nutzer, "wo ich das Blut der Unschuldigen herbekomme, um meine Weihnachtsbäume anzumalen?"

Eine deutlich bessere Bildauswahl scheint dagegen Barrons Halbschwester Tiffany Trump getroffen zu haben. Sie teilte auf Instagram einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Bruder, auf dem beide nur so in die Kamera strahlen. Tiffany hält dabei ein XXL-Plüschtier von Minnie Maus im Arm.

"Happy 15. Birthday, B! Ich liebe dich", schrieb die 27-Jährige. Fans hinterließen in den Kommentaren ebenfalls zahlreiche Glückwünsche, Komplimente und Herzen. Die restlichen Trump-Nachkommen - Ivanka, Donald Jr. und Eric - haben ihrem Halbbruder bislang noch nicht in den sozialen Medien zum Geburtstag gratuliert. Sein Vater, Ex-Präsident Donald Trump auch nicht. Sein Twitter-Account wurde von der Plattform gesperrt.