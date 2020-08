Melanie Müllers Ehemann Mike Blümer ist der erste, der positiv auf das Coronavirus getestet wird. Inzwischen hat er auch den Rest seiner Familie angesteckt, einschließlich seiner Frau. Das gibt die Mallorca-Sängerin in den sozialen Netzwerken bekannt.

Vor wenigen Tagen machte Melanie Müller bei Instagram öffentlich, dass sich ihr Ehemann mit dem Coronavirus infiziert hat. Nun wurde auch der Rest der Familie positiv getestet.

"Ich bin eingesperrt in Quarantäne, denn wir haben hier Corona, alle positiv!", erzählte die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story. Dennoch zeigte sich die ehemalige Dschungelkönigin gewohnt kämpferisch: "Es ist nicht schön, aber wir müssen durch." Seit der Diagnose lebe sie bewusster und gesünder, so die zweifache Mutter. "Ich versuche, sehr viel rauszugehen. Da wir hier einen Garten haben, ist das alles machbar mit den Kindern."

Melanies Mann Mike Blümer war der Erste, der sich mit Corona infizierte. "Dem geht es bisher noch nicht gut. Der liegt seit letztem Sonntag flach", berichtete Melanie dem Sender RTL über den Gesundheitszustand des 53-Jährigen. Ihn so schwach zu erleben, sei hart: "Er geht auf Toilette und schläft dann weiter für vier Stunden. Ich kenne den so gar nicht. Das ist ein bisschen beunruhigend."

"Gehen stark davon aus, dass ich das auch habe"

Seit seiner Diagnose befindet sich die ganze Familie in Quarantäne. Das hohe Infektionsrisiko war Müller von Beginn an bewusst, und so ahnte sie schon vor ihrem Testergebnis: "Weil wir zusammenleben, gehen wir mal stark davon aus, dass ich das auch habe." Sie hatte zudem erste Symptome gezeigt und musste schon ihre Teilnahme an der Restart-19-Studie in der Arena Leipzig absagen.

2014 wurde Melanie Müller zur Dschungelkönigin gekrönt, nachdem sie ein Jahr zuvor mit ihrer "Bachelor"-Teilnahme auf sich aufmerksam machte. Heute steht sie vorwiegend als Schlagersängerin am Ballermann auf der Bühne. Im selben Jahr gaben sich Müller und Mike Blümer das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, die bald dreijährige Mia Rose und dem im Oktober 2019 geborenen Matty.

Aktuell nimmt Melanie Müller an der Reality-Show "Like Me - I'm Famous" teil. Die gibt es bei TVNOW zu sehen. Immer dienstags gibt es eine neue Folge.