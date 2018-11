Unterhaltung

Endlich in der großen Liga: Michael Bublé mit Hollywood-Stern geehrt

Michael Bublé hat endlich seinen Stern! Auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood enthüllt er seine Ehrung und kann sich einen fetten Knutscher nicht verkneifen.

Endlich hat auch der Jazz- und Schmusesänger Michael Bublé seinen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. Am Freitag enthüllte der Kanadier das neue Schmuckstück und hielt gleichzeitig eine kurze Rede. Natürlich kam er nicht komplett ohne Werbung für sein neues Album "love" aus, das zufälligerweise am selben Tag in die Läden kam: "Je länger ich lebe, umso mehr realisiere ich, dass Liebe nicht umsonst ist. Liebe hat ihren Preis. Je mehr du liebst, umso mehr wirst du verletzt."

Die Laudatio auf den Grammy-Gewinner, der gemeinsam mit seiner argentinischen Ehefrau Luisana Lopilato zur Zeremonie erschien, hielt ausgerechnet die Witwe von Elvis Presley, Priscilla Presley. "Mein verstorbener Gatte hätte die Stimme und die Musik von Michael Bublé geliebt", sagte Presley US-Medien zufolge über den Mann, der zahlreiche Elvis-Hits in seinem Repertoire hat. Spätestens jetzt sei er aber selbst ein Star geworden.

Kein Bock auf "Promi-Narzissmus"

In seiner Dankesrede ließ Bublé keinen Zweifel daran übrig, dass er den begehrten Stern seinen Fans verdanke. "Mit meinem heute erschienenen Album und dem Stern habe ich mich noch nie so wichtig gefühlt wie heute", lachte der 43-Jährige. Als Entertainer dürfe man aber seine Person nicht mit seinem Beruf verwechseln. "Das sind zwei verschiedene Dinge", sagte er. So gelte nicht ihm die Ehre, den Hollywood-Stern bekommen zu haben, sondern seinen Fans, die dies erst ermöglicht hätten.

Bublé hatte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt, als sein vermeintliches Karriereende in den Medien bekannt gemacht wurde. Der britischen Zeitung "Daily Mail" zufolge hatte der Sänger in einem Interview verraten, für seine Familie und seinen krebskranken Sohn seine Karriere beenden zu wollen. Noahs Erkrankung habe ihn dazu gebracht, "alles infrage zu stellen". Sein Magen verkrafte den "Promi-Narzissmus" nicht mehr. "Das hier ist mein letztes Interview. Ich beende meine Karriere", zitierte ihn die Zeitung.

Zwei Tage nach Veröffentlichung des Artikels dementierte Bublé alles, was er der "Daily Mail" gesagt hatte. "Ich gehe nirgends hin", sagte er gegenüber dem US-Radiosender SiriusXM. Er fügte hinzu: "Schaut euch einfach an, wer das geschrieben hab. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen." Sein Management sprach von einem "Scherz" seitens Bublés.

Quelle: n-tv.de