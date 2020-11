Seit 29 Jahren leidet Michael J. Fox an Parkinson. Jetzt veröffentlicht der US-Schauspieler eine Biografie, in der er über sein Leben mit der Krankheit schreibt. In einem TV-Interview erzählt er von einem verhängnisvollen Sturz, der den Tiefpunkt markiert.

In den 1980er-Jahren wurde Michael J. Fox, damals gerade einmal Mitte 20, mit seiner Rolle als Marty McFly in drei "Zurück in die Zukunft"-Filmen zum Kult. Es folgten weitere Engagements, unter anderem spielte er in den Filmen "Teen Wolf" und "Das Geheimnis meines Erfolgs" sowie Mitte der 1990er dann in der Sitcom "Chaos City". 2000 aber beendete Fox seine Karriere aufgrund einer fortgeschrittenen Parkinson-Erkrankung. Diagnostiziert wurde die Krankheit bei ihm bereits im Jahr 1991.

Nun veröffentlicht der inzwischen 59-Jährige eine Autobiografie mit dem Titel "No Time Like The Future", die sich natürlich auch beziehungsweise vor allem um sein Leben mit Parkinson dreht.

In der US-Talkshow "Good Moning America" sprach er nicht nur über das Buch, sondern ganz offen auch über die unheilbare Krankheit, gesundheitliche Rückschläge und seinen absoluten Tiefpunkt. Der Vorfall ereignete sich vor zwei Jahren, als Fox gerade ein Tumor aus der Wirbelsäule entfernt worden war. Er musste danach das Laufen neu erlernen, war sehr wackelig und rutschte so eines Morgens in seiner Küche aus.

Keine Kontrolle über den Körper

In jenem Moment, in dem er auf den Fliesenboden fiel, wusste er, dass er seinen Arm "zerschmettert" hatte, erzählte er jetzt im TV. "Also lag ich neben dem Telefon und wartete darauf, dass der Krankenwagen kam. Ich lag mit meinem gebrochenen Arm auf dem Boden. Das war mein Tiefpunkt. Dabei war es so sinnlos und so dumm, so vermeidbar", erinnert er sich. Denn alle seien sehr vorsichtig mit ihm gewesen und hätte auch ihn gemahnt, vorsichtig zu sein. "Ich konnte nicht einfach aufstehen und gehen, weil ich kaum Kontrolle über meinen Schwung und meine Richtung hatte."

Der sonst optimistische Fox war seinerzeit kurz davor, seinen Mut und seine positive Lebenseinstellung zu verlieren, doch habe ihm der Rat seines verstorbenen Schwiegervaters geholfen, eben dies nicht zu tun. "'Es wird besser, Kleiner. Es wird besser. Das Letzte, was dir verloren geht, ist die Zukunft'", habe der Vater seiner Ehefrau Tracy Pollan immer zu ihm gesagt. "Er lebte jeden Tag voller Dankbarkeit, und ich erkannte, dass, solange Dankbarkeit da ist, man auch seinen Optimismus aufrechterhalten kann."

Und so überrascht Michael J. Fox seine Fans bis heute immer wieder mit seinem Humor. Zuletzt tauchte er am Ende eines Trailers für den neuen Song des Rappers Lil Nas X als Gast auf. In dem Video bei Youtube schlüpft Fox das erste Mal seit 1991 wieder in die Rolle des Zeitreisenden McFly aus seinem größten Kinoerfolg. In dem futuristischen Video zum Song "Holiday" spielt er dann aber nicht mehr mit.