Krebs im Endstadium: Michael Jacksons Vater stirbt mit 89

Er liegt im Sterben, doch seine Familie will er nicht sehen - und verbietet ihr sogar einen Besuch im Krankenhaus. Nun ist Joe Jackson tot. Am Ende halten seine Frau und einige Kinder doch seine Hand.

Gesundheitlich angeschlagen war Joe Jackson schon lange, nun ist der Vater von Michael Jackson Medienberichten zufolge im Alter von 89 Jahren gestorben. Das berichtet das Onlineportal "TMZ" unter Berufung auf die Familie. Jackson starb demnach am Morgen um 3.30 Uhr Ortszeit in einem Krankenhaus. Laut "Daily Mirror" litt er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium.

Für Schlagzeilen sorgte der 89-Jährige in den vergangenen Tagen noch einmal, weil er seine Familie kurz vor seinem Tod offenbar nicht um sich haben wollte und ihr untersagte, ihn zu besuchen. Auch einen Einblick in seine Krankenakte wollte er seinen Angehörigen nicht gewähren. "TMZ" zufolge soll Joe Jackson nun aber doch im Kreise der Familie gestorben sein: Seine Frau Katherine war ebenso an seiner Seite wie einige seiner Kinder und Enkel.

Jackson soll seit Jahren gesundheitliche Probleme gehabt haben. 2014 erlitt er mehrere Schlaganfälle, 2015 gleich drei Herzartacken. Vor zwei Jahren kam er erst wegen hohen Fiebers ins Krankenhaus und später noch einmal nach einem Autounfalls.

Jackson hatte elf Kinder. Aus seinen fünf Söhnen Jermaine, Jackie, Tito, Marlon und Michael machte er die legendären Jackson Five, die in den 1960er und 70er Jahren weltweit die Charts eroberten - allerdings auch aufgrund des fragwürdigen Drills ihres Vaters.

Quelle: n-tv.de