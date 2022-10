Ein Neuer? Der Alte? Oder was?

Ein Neuer? Der Alte? Oder was? Michelle Hunziker erklärt ihren Beziehungsstatus

So richtig blickt beim Liebesleben von Michelle Hunziker keiner mehr durch. Nach ihrer Trennung von Tomaso Trussardi wird über einen neuen Mann an ihrer Seite spekuliert. Aber auch Gerüchte über ein Beziehungs-Comeback machen die Runde. Jetzt verrät die 45-Jährige, was Sache ist.

Ist sie nun in einer Beziehung, oder nicht? Michelle Hunzikers Liebesleben hat in den vergangenen Monaten für einige Schlagzeilen gesorgt. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig spricht die 45-Jährige nun Klartext: Sie ist aktuell Single.

Hunziker und der Modeunternehmer Tomaso Trussardi hatten im Januar 2022 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter: Sole (9) und Celeste (7). Im Sommer rankten sich dann hartnäckig Liebesgerüchte um die Moderatorin und den Chirurgen Giovanni Angiolini. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es allerdings nie.

Keine Hunziker ohne Patchwork

"Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote, das ist gar nicht so", stellt Hunziker klar. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, haben die Leute auch ein bisschen Angst", ist sie sich sicher. Die Menschen wollten einfach nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken.

Außerdem sei sie inzwischen eine Frau mit drei Kindern, zwei Ex-Ehemännern und einem ziemlich beschäftigten Leben, betont Hunziker. Damit müsse ein künftiger Partner auch klarkommen, macht sie deutlich. "Mein Ziel im Leben ist es, wirklich harmonisch mit all diesen Menschen zu leben, die ich liebe und immer lieben werde", erklärt sie mit Blick auf ihre Patchwork-Verhältnisse.

Die Vorstellung von einer Bilderbuch-Beziehung habe sie nach zwei gescheiterten Ehen ohnehin ad acta gelegt, räumt Hunziker ein. Von einem neuen Lebensgefährten erwarte sie vor allem, dass er ihr etwas Positives gebe.

Weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen

Aus Hunzikers erster Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti stammt Tochter Aurora. Im April machte die 25-Jährige ihre Eltern mit der Geburt eines kleinen Jungen zu Opa und Oma. "Es war so emotional, so schön", erinnert sich Hunziker an den Moment zurück, als ihre älteste Tochter ihre Schwangerschaft bekannt gab. Zugleich stellt sie fest, sie könne sich vorstellen, auch selbst noch einmal Mutter zu werden. "Warum nicht? Ich bin eine Mama-Person."

Das Leben mit ihrer Patchwork-Familie genieße sie sehr, beteuert Hunziker: "Das macht so Spaß." Ihr größter Wunsch sei es, dass "eines Tages alle zusammen Weihnachten feiern". Und wer weiß? Vielleicht ist ja dann auch ein neuer Mann an ihrer Seite mit von der Partie.