Bond-Girl oder was? Michelle Hunziker planscht an der Riviera

Seit knapp drei Monaten ist Michelle Hunziker zum ersten Mal Oma. Doch offenbar braucht sie nun erstmal eine Auszeit von ihrer neuen Rolle. So präsentiert sie sich beim Badeausflug an der Riviera - und weckt dabei Erinnerungen an noch eine ganz andere Rolle.

Im Hintergrund: das Meer. Ihr Blick: geradeaus in die Kamera gerichtet. Ihre Haare: nass nach hinten gestylt. Ihr Outfit: nichts als ein silbern glänzender Bikini.

Klingt nach Bond-Girl? Sieht auch ein bisschen so aus! Michelle Hunziker hat allerdings keinen Job im neuen 007- Streifen ergattert, sondern rührt in einem ihrer jüngsten Instagram-Posts die Werbetrommel für die Urlaubsregion an der italienischen Riviera.

Insgesamt vier Schnappschüsse umfasst der Post. Weniger streng als in ihrer Bond-Girl-Pose zeigt sich die 46-Jährige auf dem zweiten Bild, auf dem sie lachend durchs Wasser flitzt. Bild Nummer drei ist dann eine laszive Nahaufnahme ihres Gesichts, ehe man Hunziker im Gegenlicht bei Ebbe im feuchten Sand stehen sieht.

"Tränen der Nostalgie"

Zu den Aufnahmen schwelgt die Moderatorin in Erinnerungen. Als Jugendliche habe sie mit ihren Eltern häufiger Urlaub im küstennahen Ort Gatteo gemacht. Für sie sei das "wie eine Reise auf die Malediven" gewesen. Sie erinnere sich daran, wie ihr Vater das Schlauchboot aufgeblasen und ihr Bruder allen Mädchen im Ort das Herz gebrochen habe. Auch das Eis, die Wraps und die Pianobar in Gatteo habe sie nie vergessen. Für sie seien es Sommer gewesen, "die Spuren in deinem Herzen hinterlassen haben".

Wenn sie mit dem Auto die Rückreise angetreten hatten, habe sie stets "Tränen der Nostalgie" vergossen und die Hoffnung gehabt, im nächsten Jahr wieder zu kommen, führt Hunziker aus. An ihre 5,7 Millionen Followerinnen und Follower richtet sie schließlich eine ganz klare Werbebotschaft: "Kommen Sie an die Riviera, es ist großartig!"

Ihre Aufgabe als Influencerin dürfte sie damit einwandfrei erfüllt haben. Von einem anderen Job hingegen nimmt Hunziker damit gerade eine Auszeit: Ende März ist ihre Tochter Aurora Ramazzotti schließlich zum ersten Mal Mutter geworden. Oma zu sein, kann sicher auch das eine oder andere Mal anstrengend sein. Vielleicht kam Hunziker ihr Ausflug ans Meer da gerade recht.