Vor Kurzem hat Schlagersängerin Michelle ihr nahendes Karriereende angekündigt. Doch bis es so weit ist, hat sie offenbar noch einiges im Köcher. So veröffentlicht sie nun etwa ein Duett mit ihrem 25 Jahre jüngeren Freund Eric Philippi, in dem die beiden die Diskussion um ihren Altersunterschied thematisieren.

Schlagersängerin Michelle hat ein Duett mit ihrem Lebenspartner Eric Philippi aufgenommen: "Falsch Dich zu lieben" ist der Name des Songs, der soeben erschienen ist.

Die "autobiografische Ballade", wie es in einer Mitteilung zur Veröffentlichung des Songs heißt, erzählt von einem Paar mit großem Altersunterschied. "Die Leute starren den beiden offen hinterher, sie sind ein attraktives Paar. Dass er jünger ist als sie - das ist hier ein Skandal. Manch einer kommt damit nicht klar", ist etwa in der ersten Strophe zu hören. Der Rest des Liedes betont die Liebe gegen alle Widerstände: "Wenn es falsch ist, dich zu lieben, ist nichts richtig auf der Welt. Jeder weiß, dass nur die Liebe zählt."

Im April 2023 hatten Michelle und Eric Philippi in einer Show von Florian Silbereisen ihre Beziehung bekannt gegeben. Der Altersunterschied von 25 Jahren hatte in der Öffentlichkeit auch für skeptische und negative Kommentare gesorgt.

Von 1999 bis 2001 war Michelle mit dem Musiker Matthias Reim liiert, das Paar hat ein gemeinsames Kind. Davor war die Sängerin mit dem Schlagersänger Albert Oberloher verheiratet. Auch die beiden haben ein gemeinsames Kind.

Letztes Album, letzte Tour

Nun stehen Michelle und Philippi bei Silbereisen wieder auf der Bühne: Das Liebesduett soll am 2. Dezember in der ARD-Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" seine TV-Premiere feiern.

Michelle hatte erst kürzlich ihr Karriereende angekündigt. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte sie im Oktober, sie wolle sich nicht länger "in diesem vergifteten Umfeld" aufhalten. Die musikalische Bestätigung dieser Pläne folgte kurz darauf mit der Ballade "Das war's für mich".

Wie Michelle der Zeitung ebenfalls sagte, plane sie noch ein letztes Album mit ausschließlich sehr persönlichen Songs. Sowohl ihr Abschiedssong als auch ihr Liebesduett sind Vorboten dieses "Farewell-Albums", das die Sängerin auch bereits als ihr "Lebenswerk" bezeichnete. Mit den neuen Songs will Michelle dann auch auf Abschiedstournee gehen.