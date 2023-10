Mitte der 2000er Jahre spielt der dänische Schauspieler den Bösewicht im Bond-Film "Casino Royal". Doch während der Vorbereitung unterläuft ihm eine Schludrigkeit. Er lässt das Drehbuch in einem Flieger liegen. Zu seinem Glück, berichtet er, war sich die Finderin nicht bewusst, was sie da fand.

Mads Mikkelsen spielte in "James Bond 007: Casino Royale" den Bösewicht. Doch es hätte für den dänischen Hollywood-Star auch ganz anders kommen können, denn der heute 58-Jährige vergaß einst das Drehbuch zum 2006 veröffentlichten Bond-Film in einem Flugzeug. Diese unglaubliche Geschichte erzählte er nun dem verblüfften Publikum beim Zürich Film Festival.

"Casino Royale' war das erste Drehbuch mit meinem Namen auf jeder einzelnen Seite. Das bedeutet auch, dass man selbst schuld ist, wenn man es verliert. Ich stieg in ein Flugzeug, begann es zu lesen und schlief ein. Dann bin ich ausgestiegen und habe es einfach liegen lassen", sagte er laut "Variety" bei der Veranstaltung.

Warum ihn das nicht das Engagement und vielleicht noch mehr gekostet hat, verriet der Filmstar ebenfalls: "Ich hatte Glück, dass eine Reinigungskraft es weggeworfen hat und nicht wusste, was es war. Das hätte in diesem Moment das Ende meiner Karriere sein können", gab Mikkelsen zu.

In Martin Campbells Erfolgsfilm von 2006, in dem Daniel Craig sein Debüt als 007 gab, verkörperte Mikkelsen Le Chiffre. "Der 'cleverste' Bond-Bösewicht? Er hat 100 Millionen Dollar an einen Mann verloren, der nicht pokern konnte. Nicht so schlau", kommentierte der Schauspieler seine Rolle in der Schweiz.

Mikkelsen war unbefleckt, was Bond angeht

Außerdem erzählte er: "Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Bond-Film gesehen und habe natürlich gelogen. Ich kannte nur diesen Kerl mit den Metallzähnen [Beißer, Red.]. Mir war nicht klar, wie groß er war, bis wir die Premiere in London hatten und die Queen treffen mussten - oder sie uns treffen musste." "Beißer" ist der Spitzname eines Bond-Bösewicht-Assistenten in den Filmen "Der Spion, der mich liebte" (1977) und "Moonraker" (1979). Verkörpert wurde er von dem 2,18 Meter großen Schauspieler Richard Kiel (1939-2014).

Inzwischen hat Mikkelsen fast alle Bond-Filme gesehen. "Ich habe die Filme mit Daniel Craig gesehen. [Damals] war er der neue Bond und alles an ihm war 'falsch'. Seine Größe, seine Nase, sein Haar. Ich glaube, er war froh, dass ich auch aus Indie-Filmen kam. Mit mir hatte er einen Partner in Crime", erzählte der Däne.

Er selbst würde jedoch niemals Bond spielen, auch nicht mit dem "fantastischen" Christopher Nolan am Ruder. "Wenn sie schon ein Problem mit Daniels Nase hatten, bin ich mir sicher, dass sie auch ein Problem mit meinem Akzent haben würden", ahnte der erfolgreiche Schauspieler.