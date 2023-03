Theresia Fischer mit Krücken bei einer Benefiz-Veranstaltung im letzten Jahr. Die musste sie in dem langen Prozess häufiger nutzen.

Den Traum, über 1,80 Meter groß zu sein, hegen nur wenige Frauen. Eine von ihnen ist die Ex-Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer. Sie macht ihren Wunsch wahr, auch wenn damit ein gewisser Leidensweg einhergeht. Das Ergebnis ist nicht zu übersehen - und sorgt bei ihr für große Freude.

Von 1,70 Meter Körpergröße auf 1,84 Meter - und das im Erwachsenen-Alter. Was für viele Menschen wie Science-Fiction klingen mag, ist in der Realität tatsächlich möglich. Die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer hat es bewiesen. Und das Ergebnis ist nicht zu übersehen, wie ein Instagram-Posting der gebürtigen Hamburgerin deutlich macht. Auf dem zeigt sie ihre bemerkenswerte Wandlung.

"8,5 Zentimeter + 5,5 Zentimeter = 14 Zentimeter. Ein Jahr nach meiner zweiten Beinverlängerung ist vergangen. Ein Jahr voller Kraft, Energie und Durchhaltevermögen. Ein Jahr ohne Highheels", heißt es auf dem Account des Models. Das Jahr habe ihr Leben verändert, freut sich Theresia Fischer. Bereits 2016 habe sie eine erste Beinverlängerung im Oberschenkel bekommen. "Bis heute sind nun abgeschlossen 14 Zentimeter vergangen."

Selbstständige Vergrößerung mithilfe von Teleskopstäben

Von 1,70 Meter auf 1,84 Meter habe sich das Model selbstständig vergrößert, die Ärzte hätten ihr lediglich in einer Operation die Teleskopstäbe dafür eingesetzt. "Schmerzen hab ich nun keine mehr". Die Beine sollen jetzt insgesamt 116 Zentimeter lang sein - was bei Ansicht des imposanten Bildes auf Instagram durchaus der Wahrheit zu entsprechen erscheint.

Theresia Fischer schreibt weiterhin, sie sei mittlerweile wieder "superfit" und könne alles machen - auch Sport. Erst durch die Verlängerung der Beine fühle sie sich wieder gut in ihrem Körper. War sie vorher unzufrieden? "Nein", teilt das Model mit - will aber nicht genauer ins Detail gehen. "Das ist eine andere Geschichte. Die werdet ihr noch früh genug erfahren."

Bekannt geworden war Theresia Fischer 2019 durch Heidi Klums Sendung "Germany’s Next Topmodel". Dort landete sie zwar nur auf dem elften Platz - war aber dennoch eines der Topthemen der Show. Unter anderem heiratete die heute 30-Jährige in der Show ihren 28 Jahre älteren Freund symbolisch. 2022 trennten die Hamburgerin und Thomas Behrend sich jedoch. "Eine Entscheidung, die uns nach sieben wunderschönen, gemeinsamen Jahren nicht leicht gefallen ist", hieß es damals von den beiden.